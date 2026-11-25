"Трабзонспор" е фаворитът срещу ЦСКА в утрешния двубой от Лигата на конференцията, но това не смущава треньора на българския отбор Маркус Гиздол.

"На хартия "Трабзонспор" е ясен фаворит - 200 милиона срещу 25 милиона (б.ред. - бюджетът на турския клуб срещу този на ЦСКА). Но ние ще търсим решения и ще видим какво ще се случи на терена. Надявам се стадионът винаги да бъде пълен - тази подкрепа винаги помага, футболистите го знаят. Любовта, която имаме от феновете, страстта им, винаги помагат. Подкрепата от трибуните е нашият 12-ти играч. Очакваме с нетърпение мача. Ако съм софиянец, със сигурност ще бъда на стадиона утре", коментира Гиздол.

Той призна, че е добър приятел с треньора на "Трабзонспор" Томас Райс, който води "Лудогорец" от юли до септември т.г., но това няма да проличи на терена утре. Гиздол дори издаде, че Райс не е бил щастлив от престоя си в Разград. "Познавам Томас Райс много добре. Аз го препоръчах на "Самсунспор", когато си тръгвах оттам. Ние сме приятели, но приятелството свършва, когато мачът започва. Знам, че на Томас Райс не му харесваше, когато работеше в "Лудогорец", но мисля, че това е останало в миналото. Сигурен съм, че ще налага същия стил. Той също ще прегледа последните 4-5 мача, знае какъв е стила ми. Сигурен съм, че ще бъде професионалист, няма да бъде изненадан, когато започнем утре", заяви треньорът на ЦСКА. Германецът коментира, че не смята да осигурява персонален пазач на голямата звезда на "Трабзонспор" Мохамед Салах: "Всички знаят Салах, но няма как проблемът с един нападател да се реши с един защитник. Търсят се множество решения, на това ниво сме готови да играем срещу такива футболисти и винаги продължаваме да се учим."

С травми в ЦСКА са централният защитник Теодор Иванов и десният бек Бари Котър, като за участието и на двамата ще се решава в утрешния ден.

"Трабзонспор" също има проблеми. Заради контузии отпаднаха Арсений Батахов, Руслан Малиновски, Джу Франкулино, Арал Шимшир, Окай Йокушлу, Том Жабол-Фолкарели, Стефан Савич, Батиста Менди и Ернест Муци.

Двубоят между ЦСКА и "Трабзонспор" е утре от 22:00 ч. и ще се предава пряко по bTV Action. Главен рефер ще е французинът Жереми Пиняр.

Заради късния начален час от Столична община обявиха, че ще осигурят допълнителен транспорт за зрителите след края на мача. Работното време на метрото по линии М1, М2, М3 и М4 ще бъде удължено, като влаковете ще се движат до приключване на извозването на пътниците от метростанциите "Стадион Васил Левски" и "Орлов мост". За обслужването на очаквания засилен пътникопоток ще бъдат осигурени и съчленени автобуси по нощните линии N1 и N2.

ОТ "ЛЕВСКИ" ПРЕДЛОЖИЛИ МАЧЪТ С "ОЛИМПИК" ДА Е В СОФИЯ

При заминаването на "Левски" за Марсилия стана ясно, че от българския клуб са предложили на УЕФА мачът с "Олимпик" от Лига Европа да се играе в София, вместо във Франция. Причината е в драстичното орязване на билетите за феновете на "Левски" за утре - само 500, вместо 800 (или 5% от капацитета на стадиона), тъй като домакините смятали двубоя за рисков и не можели да обезпечат охраната на повече български привърженици.

"За нас е неприемливо това, което направи "Олимпик" (Марсилия). Намалиха нашите билети с 85%, а поощриха техните. Който закупи два, получава четири. Футболът е игра, която да доставя радост на хората. А не стадионът да е място, където да се случват нежелани неща и после да се коментира кой крив и кой прав. УЕФА е наясно и трябваше да вземе мерки. Да гостува в друг град или държава или да гостува на нашия стадион. Нашите фенове са 500 и те казват, че не могат да се справят. Техните са 57 000 - как с тях се справят. Не се мери с еднакъв аршин", възмути се изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров.

За българския отбор няма да играе контузеният Сержиньо, а други двама възстановяващи се са без картотеки - Мустафа Сангаре и Радослав Кирилов. Не са заявени пред УЕФА също Адриан Райчев и Петко Христов.

Двубоят между "Олимпик" (Марсилия) и "Левски" е утре от 19:45 ч. наше време на "Стад Велодром" и ще се предава пряко по Макс спорт 3. Главен рефер ще е черногорецът Никола Дабанович.