ЦСКА увековечи първите си шампиони с паметник

facebook стопкадър Финален момент от монтажа на скулптурата върху постамента пред сектор А на "Армията".

Паметник на първия шампионски отбор на ЦСКА беше поставен пред новия ст. "Българска армия". Монументът е разположен пред сектор А и увековечава един от най-паметните моменти в историята на "армейците" - спечелването на дебютната шампионска титла през 1948 г.

Скулптурната композиция пресъздава легендарна снимка от черно-белите архиви в Борисовата градина. На оригиналната фотография е запечатан капитанът на онзи славен "червен" тим Нако Чакмаков, понесен на ръце от своите съотборници след триумфа още в годината на създаване на клуба.

"Армейският" клуб е основан на 5 май 1948 г. като "Септември" при ЦДВ. Именно под това име през есента тимът печели първенството на България, побеждавайки във финала "Левски" с 3:1 на 9 септември 1948 г.

Общо в клубната витрина на ЦСКА има рекордните 31 шампионски отличия, последното извоювано през 2008 г. Втори във вечната класация на родния футбол е "Левски" с 27 (1933-2026), а трети е "Лудогорец" с 14 (2012-2025).