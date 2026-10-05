Новият треньор на ЦСКА обеща изненади за конкурентите

Конкурентите на ЦСКА в Първа лига трябва да се готвят за някои изненади по време на мачовете. За това се закани новият треньор на отбора Маркус Гиздол, който беше представен официално днес пред медиите.

"Бих искал да ви кажа някои детайли (б.ред. - как ще играе отборът), но тази пресконференция се гледа от голяма част от опонентите ми, така че не мога. Това би било предимство за следващите съперници, защото те не знаят много за това как искам да изглежда отбора ми. Искам да използвам този аванс, а не да казвам всичко на пресконференцията. Трябва да запазя някои тайни", заяви 57-годишният бивш треньор на "Хофенхайм", "Кьолн" и "Хамбургер". Той ще дебютира в неделя срещу "ЦСКА 1948" в мач от XI кръг на Първа лига.

Германецът счита, че е готов за новото си предизвикателство: "Разполагам със страхотни футболисти. Ще видим как играчите ще възприемат вижданията ми и какъв отбор ще изградим. Изгледах последните пет мача. Видях хубави неща, отборът не се справя никак лошо. Не мога да променя всичко за ден или седмица, въпрос на време, работа и колко време футболистите ще свикнат в новите изисквания. Имаме нужда от време, но го нямаме".

Гиздол обясни, че е запознат отлично, че от него се иска да печели трофеи. "Още при първите разговори разбрах, че тук работят хора, които са гладни за успехи. Щастлив съм, че можем да работим в тази насока. Нямам нужда от поставяне на цели, аз съм наясно, че в клуб от такъв калибър се гонят високи цели. Знам колко е хубаво усещането да спечелиш дадено първенство, надявам се да се случи и тук. Наслаждавам се на това предизвикателство. Не съм човек, който дава големи обещания. Мога да гарантирам, че в ЦСКА ще се работи много здраво. ЦСКА има голяма история и разполага с най-добрите фенове в страната. Знам, че ще се нуждаем от тяхната подкрепа. Нашата основна цел е да ги направим щастливи и да ги радваме".

Договорът му е само до края на настоящия сезон, т.е. до юни 2027 г., като подновяването му зависи не само от постигнатите резултати, а и от мнението на самия треньор. Но Маркус Гиздол не е притеснен от това и е оптимист, че ще преподпише: "По-краткият срок на договора ще ни позволи да се опознаем, след което може да продължим".

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев, който представи новия треньор, обоснова избора така: "За да имаме днес нашия треньор в лицето на Маркус, точно този профил и точно този треньор, изисква разговори. Определено в лицето на треньора трябва да виждаме един манталитет на победител, което виждаме в него. Точно такъв човек и профил подхожда на ЦСКА. Плановете ни не са Маркус да е треньор до края на сезона. Силно се надявам ние като негова подкрепа, а и той, да направим следващата стъпка. Не искам договорът да се приема за краткосрочен. Няма общо дали ще изпълни целта с другото".

Илиев обясни и каква ще е ролята в ЦСКА на досегашния треньор Христо Янев: "Неговата работа ще е свързана с методологията на работа в първия, втория, третия отбор и академията. Той ще бъде един сериозен фактор в това нещо".

НОВИЯТ СТАДИОН НЯМА ДА Е ГОТОВ ЗА МАЧА С "МОНАКО"

Представянето на Маркус Гиздол беше на новоизградения стадион на ЦСКА и това бе първото събитие, което се провежда там. Но съоръжението още не е готово да приема официални мачове. От клуба обясниха, че домакинството срещу "Монако" на 15 октомври от турнира Лига на конференцията ще се играе на ст. "Васил Левски".