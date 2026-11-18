CEV Троен блок на ЦСКА, изграден от Никола Великов (№2), Тодор Костов (№10) и Захари Згуров (№18), опитва да спре технична атака на Серхий Мишченко, отбелязал общо 16 т. за "Епицентър".

И двата български отбора, участващи в европейския клубен турнир по волейбол за "Чалъндж къп" - ЦСКА и "Локомотив Авиа" (Пловдив), се класираха драматично за 1/16-финалите. Един от тях със сигурност ще стигне и до 1/8-финалите на третата по сила надпревара на CEV, понеже сега им предстои директна среща на континентално ниво.

Реваншите от 1/32-финалите се развиха диаметрално противоположно за двата тима, но завършиха по един и същи начин - с драматично спечелен "златен" гейм. "Червените" бяха победили в първия двубой срещу украинския "Епицентър-Подоляни" (Хородок) с 3:1 гейма като домакини, а "черно-белите" бяха загубили от черногорския "Будва" с 0:3 като гости.

И двата ответни мача се играха в България, макар "армейците" да се водеха гост на състава от Украйна, който заради военната инвазия на Русия в страната играе всичките си срещи далеч от родината. Въпреки това тази вечер "Епицентър" се наложи над ЦСКА с 3:2 (20, -21, 26, -22, 13) като "домакин" в столичната зала "Христо Ботев". В допълнителния тайбрек обаче българският гранд надделя с 16:14 и изтръгна крайния успех.

Беларуският диагонал Станислау Кулахин стана топреализатор за "червените" с 22 т. (1 блок). С двуцифрен актив допринесоха още четирима - Тодор Костов завърши с 16 т. (1 ас), Петър Господарски (3 аса, 3 блока) и Захари Згуров добавиха по 14 т., а бившият национал Николай Пенчев отбеляза 13 т. (2 блока).

Над всички в срещата беше Данило Уривкин, който заби 33 т. (1 ас, 1 блок) в българското поле. С по 16 т. за украинците се отчетоха Серхий Мишченко (7 блока) и Олександър Наложний (1 ас).

Обратното в хода на мача - и със същата хепиенд развръзка накрая, се случи същевременно в Пловдив. "Локо Авиа" победи с 3:2 (16, -22, -18, 26, 8) гостите от Черна гора, а след това измъкна "златния" гейм с 19:17 пред около 1100 възторжени фенове в спортната зала на ПУ "Паисий Хилендарски".

Жулиен Георгиев реализира 27 т. (3 аса, 4 блока) за героичната победа. С втория най-голям точков принос се отличи Кирил Колев с 19 т. (1 ас, 7 блока), докато Тодор Димитров се включи с 16 т. (1 ас, 2 блока), а Александър Николов прибави 13 т. (4 блока).

Испанецът Аугусто Колито беше №1 в състава на "Будва" с 25 т. (4 аса). С 20 т. завърши капитанът на националния отбор на Черна гора Войн Чачич (1 ас, 2 блока).

Предстои европейската конфедерация CEV да определи датите, на които ще се проведат двата мача между ЦСКА и "Локомотив Авиа" от 1/16-финалната фаза за "Чалъндж къп". По схемата на турнира би трябвало първият двубой да е в София, а реваншът - в Пловдив.