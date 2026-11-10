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"Марица" няма да играе в ШЛ за първи път от 9 г.

Волейболният ни шампион при жените ще продължи евроучастието си за Купата на CEV

Днес, 18:03
Волейболистките на "Марица" се поздравяват след спечелена точка срещу "Туран" при гостуването си в Товуз, сложило край на амбициите на пловдивчанки да пробият в Шампионската лига за девета поредна година.
CEV
Волейболистките на "Марица" се поздравяват след спечелена точка срещу "Туран" при гостуването си в Товуз, сложило край на амбициите на пловдивчанки да пробият в Шампионската лига за девета поредна година.

За първи път от 9 години "Марица" (Пловдив) няма да играе в груповата фаза на Шампионската лига по волейбол при жените. Първенецът на България отпадна на последното стъпало от квалификациите, отстъпвайки в решаващия III кръг пред азербайджанския "Туран" (Товуз).

След като загубиха първия мач с 0:3 пред своята публика в пловдивската зала "Колодрума" преди седмица, възпитаничките на треньора Кристиян Илиев не взеха гейм и в реванша днес - 22:25, 17:25, 23:25 като гости в Олимпийската зала в Товуз. Най-големи шансове за внасяне на интрига "жълто-сините" имаха в третата част, в която поведоха с 6:1 и 9:4, но допуснаха обрат в средата на гейма.

Единствено Александра Китипова от българския състав постигна двуцифрен точков актив, завършвайки с 12 т. (1 ас, 3 блока). С 9 т. се отличи Ана Пейчич (1 ас, 3 блока), а с по 6 т. приключиха Елена Бечева (1 ас, 1 блок) и Боряна Ангелова (1 ас, 3 блока).

С най-голям принос за успеха на "Туран" беше Йелизавета Рубан с 13 т. (1 ас) - също единствена от тима си, преминала границата от 10. С по 8 т. допринесоха Лий Джае-йонг (2 аса) и Мария Кирилюк (1 ас, 3 блока).

Така азербайджанският клуб се класира за първи път в историята си в групите на ШЛ. При дебюта си в най-престижния континентален клубен турнир отборът от Товуз ще играе в група D срещу италианския "Савино дел Бене" (Скандичи), турския "Еджзаджъбашъ Перон" (Истанбул) и сръбския "Тент" (Обреновац).

"Марица" пък ще продължи евроучастието си във втората по сила надпревара - за Купата на CEV. Съперник на пловдивчанки на 1/16-финалите ще бъде хърватският "ЖОК Рибола" (Кащела). Предстои да бъде определена датата на домакинския мач, а гостуването в Хърватия е на 2 декември (сряда).

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