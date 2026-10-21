Джуджето "Комо" унизи "Манчестър Юн" в Шампионската лига

Скромният италиански отбор "Комо" продължава да поднася изненади в дебютното си участие в Шампионската лига. А този път направо поднесе сензация, разгромявайки с 4:1 на свой терен именития "Манчестър Юн". Герой за тима, воден от Сеск Фабрегас, стана аржентинецът Нико Пас, който отбеляза първия и третия гол, съответно във 2-ата и 57-ата минута, а в 49-ата асистира за гола на Анастасиос Дувикас за 2:0. В 76-ата минута ситуацията започна да става позорна за "Юнайтед", след като Хакобо Рамон вкара за 4:0 и чак в 90-ата минута резервата Джошуа Зиркзее успя да намали за гостите от Манчестър.

След мача мениджърът на "червените дяволи" Майкъл Карик се извини на феновете: "Беше повече от разочароващо. Поемам на 100% отговорността за целия отбор и за представянето му. Но като привърженик на този клуб от толкова дълго време трябва да кажа, че да гледам подобно представяне е неприемливо. Феновете бяха пътували дотук и трябваше да им се извиня за представянето. Напълно разбирам как се чувстват, след като се наложи да гледат подобно нещо. Няма абсолютно никакви оправдания. Не ми хареса това, което видях тази вечер."

7 - Manchester United are winless in seven consecutive games in all competitions for the first time since a run of eight matches between November and December 2015.



Problems. pic.twitter.com/2CCZsu6kLX — OptaJoe (@OptaJoe) 21 октомври 2026 г.

В очаквания с голям интерес сблъсък финалистът от миналогодишния турнир "Арсенал" сътвори ново зрелище заедно с "Байерн", но мачът в Мюнхен завърши 2:2. Гостите от Лондон откриха чрез Еберечи Езе в 25-ата минута, но баварците направиха пълен обрат с голове на Алфонсо Дейвис в 35-ата минута и Хари Кейн в 61-ата от дузпа. "Артилеристите" обаче не се смутиха и Деклан Райс изравни в 82-ата минута.

Вратарят на "Байерн" Мануел Нойер, който изигра своя мач №163 в Шампионската лига, с което изравни Лионел Меси и Томас Мюлер на третото място за най-много участия в Шампионската лига и стана вторият германец с най-много участия в турнира, заедно с Мюлер.

А поставеният под напрежение "Реал" и треньорът Жозе Моуриньо си осигуриха комфортен успех с 4:1 над гостуващия РБ (Лайпциг). Това даде малко спокойствие около отбора преди голямото неделно дерби срещу "Барселона". Моуриньо направи доста промени в състава предвид предстоящото "Ел Класико", но това не попречи на "кралския клуб". Точни бяха Бернардо Силва, Арда Гюлер, Килиан Мбапе и Ян Диоманде, а в 85-ата минута Тидиам Гомис намали при 0:3.

Така "Реал" стана един от петте клуба с пълен актив от 9 точки след първите три кръга. Останалите са "Пари Сен Жермен", "Астън Вила", "Ливърпул" и "Бетис".

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2026/2027 - III КРЪГ



20 октомври

"Фенербахче"- "Славия" (Прага) 2:2 (Огуз Айдън 4, Грийнууд 11; Провод 15, Качор 90)

"Сабах" - "Борусия" (Дортмунд) 1:2 (Маккарти 39; Гираси 10, 53)

"Пари Сен Жермен"- "Барселона" 4:2 (Дуе 38, Л. Ернандес 72, Витиня 81, Фабиан Руис 86; Шави Еспарт 55, Ямал 79)

"Ливърпул" - "Виляреал" 4:3 (Мак Алистър 36, 65, Араухо 45+2, Вирц 69; Микаутадзе 4, Сержи Кардона 29, Олувасей 87)

"Манчестър Сити" - АЕК 5:1 (Андерсън 12, Фоудън 34, 65, 76, Шерки 57; Пилиос 52)

"Рома" - "Слован" (Братислава) 4:0 (Ермосо 21, Молина 39, Пизили 52, Мален 58-д)

"Порто" - ПСВ "Айндховен" 0:1 (Тил 57)

"Наполи" - "Будьо/Глимт" 4:3 (Политано 1, Мактоминей 41, 75, Бьотуфт 88-авт; Хауге 27, Хелмерсен 62, Брунстад Фет 90+4)

"Щутгарт" - "Атлетико" (Мадрид) 1:1 (Левелинг 36; Алварес 47)



21 октомври

"Лил" - "Галатасарай" 2:4 (Диауне 7, 39; Акгюн 2, Батраков 44, Бенталеб 52-авт, Осимен 61)

"Комо" - "Манчестър Юнайтед" 4:1 (Пас 2, 57, Дувикас 49, Рамон 76; Зиркзее 90)

"Байерн" (Мюнхен) - "Арсенал" 2:2 (Дейвис 35, Кейн 61-д; Езе 25, Райс 82)

"Реал" (Мадрид) - РБ (Лайпциг) 4:1 (Силва 44, Гюлер 52, Мбапе 83, Диоманде 87; Гомис 85)

"Интер" - "Шахтьор" (Донецк) 1:0 (Аугусто 77)

"Спортинг" (Лисабон) - ЛАСК 2:3 (Суарес 5-д, 89; Ланг 15, Калайджич 63, Данек 68)

"Астън Вила" - "Викинг" 3:1 (Баркли 23, Буендиа 37-д, Хегхайм 62-авт; Кристиансен 85)

"Брюж" - "Ланс" 3:0 (Ваканен 45, Сейс 50, Форбс 72)

"Бетис" - "Фейенорд" 1:0 (Иско 59-д)