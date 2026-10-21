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"Марица" пое ударно към Шампионската лига

Волейболистките от Пловдив се нуждаят от два гейма на реванша в "Колодрума"

21 Окт. 2026
Шампионът на България "Марица" (Пловдив) позира в зала "Игало" в Херцег Нови преди началото на мача срещу едноименния първенец на Черна гора.
CEV
Шампионът на България "Марица" (Пловдив) позира в зала "Игало" в Херцег Нови преди началото на мача срещу едноименния първенец на Черна гора.

Хегемонът в женския волейбол на България "Марица" (Пловдив) стартира по мечтан начин участието си в квалификациите за Шампионската лига. Воденият от треньора Кристиян Илиев тим разгроми черногорския "Херцег Нови" с 3:0 (13, 23, 20) като гост в едноименния град в първия двубой от II предварителен кръг.

Пловдивчанки се отпуснаха единствено в началото на втория гейм, в който домакините отвориха разлика от 5 точки при 10:5 и я поддържаха до 14:9. След това обаче "жълто-сините" отново влязоха в ритъм и изтръгнаха частта с късен обрат, който окончателно пречупи съпротивата на съперника.

Най-резултатна за категоричния успех стана Ана Пейчич с 15 т. (1 ас, 5 блока), а с 11 т, допринесе Александра Китипова (1 ас, 1 блок). С по 9 т. завършиха Боряна Ангелова (2 аса, 4 блока) и Елена Бечева, а със 7 т. приключи Кая Николова (4 блока).

За съперника Даями Санчес се отчете с 11 т. и беше единствената с двуцифрен актив. Бившата българска националка от школата на ЦСКА Ралица Василева-Джокович се отчете с 5 т. за шампиона на Черна гора.

Реваншът е следващата сряда (28 октомври) от 18:30 ч. в пловдивската зала "Колодрума". Българските волейболистки се нуждаят от два гейма, за да продължат към решаващия III квалификационен кръг. Там те евентуално ще срещнат победителя от двубоя между азерския "Туран" (Товуз) и хърватския "Младост" (Загреб) в директен спор за място в груповата фаза на ШЛ.

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