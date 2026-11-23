"Реал" (Мадрид) остава един от двата безпогрешни отбора в основната фаза на Шампионската лига. Испанският гранд разгроми с 5:1 като домакин ПСВ "Айндховен" за петата си победа от пет кръга. До момента със 100-процентова успеваемост е само настоящият носител на трофея "Пари Сен Жермен", но тя е 4 успеха от 4 мача, като парижани приемат в сряда вечер "Рома".

Двубоят на "Сантиаго Бернабеу" не започна гладко за домакините. 37-годишният хърватски ветеран Иван Перишич откри за ПСВ "Айндховен" от дузпа в 32-ата минута. Отговорът на "Реал" дойде след почивката и беше безпощаден - вкараха Ернесто Валверде, Джуд Белингам, на два пъти Килиан Мбапе, а Винисиус Жуниор оформи разгрома, като той улучи и на два пъти гредите. Това беше десета поредна победа за мадридчани във всички турнири под ръководството на Жозе Моуриньо.

Финалистът в миналогодишния турнир "Арсенал" за пръв път през сезона не успя да спечели домакинство и завърши 1:1 с "Борусия" (Дортмунд). Шведът Виктор Гьокереш откри за "топчиите" още в 10-ата минута, но Максимилиан Байер изравни в 55-ата минута за гостите. "Арсенал" имаше и малшанс, тъй като гредите на два пъти бяха в услуга на вратаря на "Борусия" Грегор Кобел - при рикошет в съотборника му Серу Гираси и при удар на Деклан Райс.

А пълният дебютант в Шампионската лига "Комо" продължава сензационното си представяне. Малкият италиански клуб постигна четвърта победа от пет мача, този път с 1:0 в домакинството срещу АЕК. Попадението отбеляза испанецът Луис Мия в 57-ата минута. След този успех "Комо" е на трето място с 12 точки преди изиграването на останалите 9 мача.

Luis Milla's special goal secures another Como win 💫#UCL pic.twitter.com/ARnXq2OxSu — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 24 ноември 2026 г.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2026/2027 - V КРЪГ



24 ноември

"Будьо/Глимт" - ЛАСК 1:0 (Хелмерсен 90+2)

"Галатасарай" - "Астън Вила" 1:0 (Гюл 77)

"Арсенал" - "Борусия" (Дортмунд) 1:1 (Гьокереш 10; Байер 55)

"Комо" - АЕК 1:0 (Мия 57)

"Фейенорд" - "Порто" 0:1 (Таргалин 2-авт)

"Манчестър С" - "Наполи" 2:2 (Буади 67, Шерки 86; Хьойлунд 55, Ланг 76)

РБ (Лайпциг) - "Ланс" 3:1 (Раум 6, Нуса 9, 90+4; Юдол 58)

"Реал" (Мадрид) - ПСВ "Айндховен" 5:1 (Валверде 50, Белингам 60, Мбапе 64, 84, Винисиус 87; Перишич 32-д)

"Слован" (Братислава) - "Бетис" 0:2 (К. Ернандес 43, 57)



25 ноември

"Сабах" - "Барселона" 19:45 ч. (по bTV Action)

"Славия" (Прага) - "Виляреал" 19:45 ч. (по Ринг)

"Атлетико" (Мадрид) - "Викинг" 22:00 ч.

"Брюж" - "Ливърпул" 22:00 ч.

" Интер" - "Щутгарт" 22:00 ч.

"Лил" - "Байерн" 22:00 ч.

"Пари Сен Жермен" - "Рома" 22:00 ч. (по Ринг)

"Шахтьор" (Донецк) - "Фенербахче" 22:00 ч.