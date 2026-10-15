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Падна абсолютният голов рекорд в ШЛ

За първи път бяха отбелязани средно над 4 попадения на мач

Днес, 09:58
Само на мача в Линц паднаха 9 гола, след като "Ливърпул" вкара шест във вратата на ЛАСК и допусна три в своята. С хеттрик блесна Брадли Баркола (вляво), като това бяха изобщо първите му попадения с екипа на мърсисайдци, който той облече през лятото след трансфер от ПСЖ.
ЕПА/БГНЕС
Само на мача в Линц паднаха 9 гола, след като "Ливърпул" вкара шест във вратата на ЛАСК и допусна три в своята. С хеттрик блесна Брадли Баркола (вляво), като това бяха изобщо първите му попадения с екипа на мърсисайдци, който той облече през лятото след трансфер от ПСЖ.

Втората състезателна седмица от груповата фаза на Шампионската лига създаде голов прецедент в историята на най-силния клубен турнир по футбол. В 18-те двубоя от кръга във вторник и сряда бяха отбелязани общо 78 попадения, с което беше подобрен абсолютният рекорд и за първи път беше премината границата от средно 4 гола на мач.

Досега най-високата обща резултатност беше 71 попадения - в III кръг от редовната фаза през миналия сезон, също в 18 мача (средно 3,94 на среща). Същата средна резултатност е постигана и още веднъж - в I кръг през сезон 2000/2001 г., когато са вкарани 63 гола в 16 мача.

Новият рекорд е 4,33 попадения средно на двубой, поставен в последните два дни. Само вчера бяха вкарани 46 гола в 9 мача, което прави средно по 5,11 попадения на среща.

С най-голям принос беше мачът в Линц между австрийския шампион ЛАСК и английския гранд "Ливърпул", в който бяха отбелязани 9 гола и гостите от Острова се наложиха с 6:3. "Рома и "Реал" (Мадрид) си вкараха седем пъти (3:4 в Рим), а по шест попадения паднаха на "Манчестър Сити" - ПСЖ (2:4) и на "Астън Вила" - "Фенербахче" (6:0). В 5-голови представления пък се раздадоха "Фейенорд" - "Комо" (3:2) и "Бетис" - "Порто" (3:2).

Вечерта в сряда предложи и индивидуални голови постижения. Ерлинг Холанд вкара и двете попадения при загубата на "Сити" в Манчестър и вече има общо 61 гола в 60 мача от Шампионската лига. Така норвежецът счупи рекорда за най-бързо достигане до кота "60" в турнира, притежаван досега от Лионел Меси - аржентинецът имаше нужда от цели 80 мача, за да вкара 60 пъти за "Барселона".

Още едно върхово постижение на Лео отиде в историята снощи. Килиан Мбапе стана най-младият футболист, изиграл 100 мача в ШЛ, стигайки тази граница на 27 г. и 298 дни в гостуването на "Реал" във Вечния град. Меси беше изиграл своя стотен двубой на 28 г. и 84 дни през септември 2015 г., по ирония на съдбата също срещу "Рома".

Мбапе отбеляза и едно от попаденията на "Стадио Олимпико", с което събра общо 72 в Шампионската лига и излезе еднолично на 5-о място във вечната ранглиста. Досега той делеше позицията с легендата на "кралския клуб" Раул Гонсалес. По-напред са само Карим Бензема (90), Роберт Левандовски (109), Лионел Меси (129) и рекордьорът Кристиано Роналдо (140).

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