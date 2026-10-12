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Кабаков изгони Олисе при изпусната победа на "Байерн"

"Атлетико" успя да излъже "Манчестър Юн" благодарение на гол в 50-ата секунда

Днес, 00:34
Главният рефер Георги Кабаков показва червен картон на футболиста на "Байерн" Майкъл Олисе при гостуването на баварците срещу "Викинг" в Норвегия.
ЕПА/БГНЕС
Главният рефер Георги Кабаков показва червен картон на футболиста на "Байерн" Майкъл Олисе при гостуването на баварците срещу "Викинг" в Норвегия.

Българският рефер Георги Кабаков прикова внимание с червения картон, който показа на френския национал от "Байерн" Майкъл Олисе при равенството 3:3 на баварците в гостуването им срещу "Викинг" в мач от основната фаза на Шампионската лига. В 73-ата минута Кабаков бе безкомпромисен при брутална постъпка на Олисе, който се ядоса и уцели с топката в главата Златко Трипич от домакините. По ирония на съдбата именно Трипич центрира в 90-ата минута за изравнителния гол на Херман Йохан Хауген с глава.

Това попадение бе украшение на драматичния двубой, в който "Викинг" поведе с 2:0 с попадения на Джани Стенсенс във 2-ата минута и Петер Кристиансен в 38-ата. Германският шампион обаче осъществи пълен обрат с два гола на Хари Кейн - в 54-ата от дузпа и в 60-ата, както и на Луис Диас в 71-ата. В крайна сметка обаче гостите не успяха да стигнат до успеха. Като цяло Георги Кабаков изнесе мача на ниво и бе точен при отсъжданията за червения картон на Олисе, дузпата за "Байерн", както и при отменен гол заради засада на Диас за баварците.

В Мадрид пък "Атлетико" надви тотално "Манчестър Юн" и го победи с 2:0. Още в 50-ата секунда Пабло Бариос откри за домакините и това даде тон за силната вечер на испанците. След това играчите на "Атлетико" улучиха на два пъти десния страничен стълб - Алехандро Грималдо в 26-ата минута и Хулиан Алварес в 56-ата. В 73-ата минута "Юнайтед" остана с човек по-малко заради червен картон на Лени Йоро, който задържа измъкващия се сам срещу вратата Джонатан Дейвид. Това даде отражение и "дюшекчиите" удвоиха чрез Адемола Луукман в 79-ата минута.

А тимът на "Барселона" показа отново, че много трудно може да бъде спрян. "Галатасарай" опита да предизвика каталунците с гол на руския национал Алексей Батраков в 28-ата минута. Шест минути по-късно Баръш Алпер Йълмъз вкара ново попадение за домакините, но то не бе зачетено заради засада. Това раздразни "Барса" и се стигна до впечатляващ обрат от 0:1 до 4:1. Точни бяха Жоао Кансело, Фермин Лопес, Антъни Гордън и Карим Адейеми.

По-рано тази вечер "Сабах" спечели първата в историята си победа в Шампионската лига. Азербайджанският отбор, воден от бившия треньор на "Лудогорец" Валдас Дамбраускас победи с 2:0 като домакин "Славия" (Прага). Головете след почивката вкараха националите на Ямайка Кахийм Парис в 49-ата минута и на Руанда Джой-Ланс Микелс в 88-ата.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2026/2027 - II КРЪГ

13 октомври

"Ланс" - "Спортинг" (Лисабон) 0:2 (Суарес 22, Думбия 74)

"Сабах" - "Славия" (Прага)  2:0 (Парис 49, Микелс 88)

"Арсенал" - "Лил"  3:0 (Тимбер 64, Езе 67, Сака 71)

"Атлетико" (Мадрид) - "Манчестър Юн" 2:0 (Бариос 1, Лукман 79)

"Галатасарай" - "Барселона" 1:4 (Батраков 28; Кансело 43, Лопес 50, Гордън 53, Адейеми 65)

"Интер" - "Брюж" 3:4 (Л. Мартинес 44, 81, Бони 90+3; Тресолди 30, 63, 74, Вермон 87)

РБ (Лайпциг) - ПСВ "Айндховен" 1:0 (Груда 75)

"Викинг" - "Байерн" 3:3 (Стенснес 2, Кристиансен 38, Хауген 90; Кейн 54-д, 60, Диас 71)

"Виляреал" - "Наполи" 3:1 (Микаутадзе 23, Моуриньо 26, Олувасей 86; Рахмани 8)

14 октомври

"Фейенорд" - "Комо"  19:45 ч. (по Ринг)

ЛАСК - "Ливърпул"  19:45 ч. (по bTV Action)

"Рома" - "Реал" (Мадрид)  22:00 ч. (по Ринг)

"Астън Вила" - "Фенербахче" 22:00 ч.

"Будьо/Глимт" - "Борусия" (Дортмунд) 22:00 ч.

"Манчестър С" - "Пари Сен Жермен"  22:00 ч. (по bTV Action)

"Бетис" - "Порто"  22:00 ч.

"Шахтьор" (Донецк) - АЕК  22:00 ч.

"Слован" (Братислава) - "Щутгарт" 22:00 ч.

Халфът на "Атлетико" (Мадрид) Пабло Бариос (№8) току що е отбелязал гол срещу "Манчестър Юн".
ЕПА/БГНЕС Халфът на "Атлетико" (Мадрид) Пабло Бариос (№8) току що е отбелязал гол срещу "Манчестър Юн".
Жоао Кансело (вдясно) се закача с публиката на "Галатасарай", след като е изравнил за 1:1 и е сложил началото на обрата за "Барселона".
ЕПА/БГНЕС Жоао Кансело (вдясно) се закача с публиката на "Галатасарай", след като е изравнил за 1:1 и е сложил началото на обрата за "Барселона".
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