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"Марица" вече е само на крачка от групите на ШЛ

Волейболният ни първенец взе необходимото от реванша и чака съперник за решаващия сблъсък

Днес, 21:29
Рожденичката Кая Николова е хванала на единичен блок Рейхане Карими при опит на иранката за атака през центъра в мача между "Марица" и "Херцег Нови" в пловдивската зала "Колодрума".
CEV
Рожденичката Кая Николова е хванала на единичен блок Рейхане Карими при опит на иранката за атака през центъра в мача между "Марица" и "Херцег Нови" в пловдивската зала "Колодрума".

Неуязвимият в българския женски волейбол "Марица" (Пловдив) се придвижи на една крачка от класиране за груповата фаза на Шампионската лига. Първенецът на страната ни в последните 12 сезона елиминира във II квалификационен кръг черногорския "Херцег Нови" след успех и в реванша - 3:2 (-28, 20, 18, -23, 10) у дома в зала "Колодрума".

Развръзката настъпи с края на третата част тази вечер, тъй като "жълто-сините" се нуждаеха от само два спечелени гейма след успеха с 3:0 като гости в първата среща преди седмица. Въпреки последвалото отпускане възпитаничките на треньора Кристиян Илиев намериха ментални и физически сили да измъкнат тайбрека и да зарадват феновете си с втора победа.

Наградата за най-полезен играч (MVP) в мача получи посрещачът Александра Китипова, която заби 24 т. (3 аса, 2 блока) в полето на съперника. С по 22 т. завършиха другата крайна нападателка Елена Бечева (1 ас, 2 блока) и диагоналът Ана Пейчич (5 блока). А празнуващата днес своя 20-и рожден ден централна блокировачка Кая Николова допринесе с 12 т. (6 блока), включително последната в двубоя.

За тима от Черна гора най-резултатна стана иранският център Рейхане Карими с 18 т. (3 аса, 2 блока). Единствената друга волейболистка на гостите с двуцифрен актив беше руският посрещач Оксана Якушина със 17 т. (1 блок). Бившата българска националка Ралица Василева отбеляза 9 т. (3 аса, 1 блок) за "Херцег Нови".

В решаващия III кръг от пресявките "Марица" очаква крайния победител от сблъсъка между азербайджанския "Туран" (Товуз) и хърватския "Младост" (Загреб). Първият мач помежду им завърши 3:0 гейма за азерите у дома, а реваншът е утре вечер в столицата на Хърватия.

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