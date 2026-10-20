Шоуто ПСЖ - "Барса" донесе 6 гола и нов парижки триумф

Очакваният с най-голям интерес в III кръг на Шампионската лига мач между "Пари Сен Жермен" и "Барселона" оправда настроенията на феновете и предложи футболно шоу от най-висша категория. Френският шампион на Европа надделя с 4:2 у дома в Париж и сложи край на безупречния старт на сезона за каталунския гранд, който беше спечелил всичките си мачове дотук - девет в първенството на Испания и два в континенталния клубен турнир.

Макар да има колебания на местно ниво в Лига 1, ПСЖ пък продължи перфектното си начало в ШЛ, записвайки трета поредна победа. Головете за триумфа на ст. "Парк де Пренс" тази вечер отбелязаха Дезире Дуе в 38-ата, Лука Ернандес в 72-рата, Витиня в 81-вата и Фабиан Руис в 86-ата. За гостите се разписаха Шави Еспарт в 55-ата и Ламин Ямал в 79-ата, изравнявайки два пъти резултата, преди домакините да нанесат решаващите удари в заключителните 10 минути.

Това е втора поредна седмица, в която носителят на трофея печели с този резултат, след като миналата сряда тимът на Луис Енрике порази с 4:2 "Манчестър Сити" като гост. Благодарение на общата си голова разлика от 14:5 парижани оглавяват временното класиране заради по-изразителните успехи в сравнение с другия перфектен отбор след първите три мача.

А това е английският гранд "Ливърпул", който днес извоюва трети пореден успех, въпреки че изостана с 0:2 още преди да е изтекъл и половин час. Мърсисайдци се наложиха над гостуващия "Виляреал" с 4:3 като домакини след изравняване до почивката и звучен обрат през второто полувреме.

Гостите от Испания смълчаха "Анфилд" с попадения на Гиорги Микаутадзе в 4-тата и Сержи Кардона в 29-ата минута. Алексис Мак Алистър в 36-ата и Роналд Араухо в добавеното време на първата част поставиха двубоя обратно в изходна позиция, а след паузата отново Мак Алистър (65) и Флориан Вирц (69) окончателно върнаха вдъхновението по трибуните. Тани Олувасей оформи крайния резултат в 87-ата мин., възползвайки се от отпускане в защитата на "червените".

С голова разлика 12:7 "Ливърпул" е втори в подреждането, но също с пълен актив от 9 т. като "Пари Сен Жермен". Шанс да настигнат лидерите, ако спечелят утрешните си мачове, имат четири отбора с по две победи от началото на кампанията - "Спортинг" (Лисабон), "Арсенал", "Реал" (Мадрид) и "Бетис".

В първата сесия от тазседмичния трети състезателен период бяха отбелязани общо 40 гола в 9 мача, което прави средно по 4,44 на двубой. А това е добра предпоставка да бъде подобрен абсолютният рекорд за най-висока резултатност в рамките на един кръг, поставен само преди 6 дни.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2026/2027 - III КРЪГ



20 октомври

"Фенербахче"- "Славия" (Прага) 2:2 (Огуз Айдън 4, Грийнууд 11; Провод 15, Качор 90)

"Сабах" - "Борусия" (Дортмунд) 1:2 (Маккарти 39; Гираси 10, 53)

"Пари Сен Жермен"- "Барселона" 4:2 (Дуе 38, Л. Ернандес 72, Витиня 81, Фабиан Руис 86; Шави Еспарт 55, Ямал 79)

"Ливърпул" - "Виляреал" 4:3 (Мак Алистър 36, 65, Араухо 45+2, Вирц 69; Микаутадзе 4, Сержи Кардона 29, Олувасей 87)

"Манчестър Сити" - АЕК 5:1 (Андерсън 12, Фоудън 34, 65, 76, Шерки 57; Пилиос 52)

"Рома" - "Слован" (Братислава) 4:0 (Ермосо 21, Молина 39, Пизили 52, Мален 58-д)

"Порто" - ПСВ "Айндховен" 0:1 (Тил 57)

"Наполи" - "Будьо/Глимт" 4:3 (Политано 1, Мактоминей 41, 75, Бьотуфт 88-авт; Хауге 27, Хелмерсен 62, Брунстад Фет 90+4)

"Щутгарт" - "Атлетико" (Мадрид) 1:1 (Левелинг 36; Алварес 47)



21 октомври

"Лил" - "Галатасарай" 19:45 ч. (по Ринг)

"Комо" - "Манчестър Юнайтед" 19:45 ч. (по bTV Action)

"Байерн" (Мюнхен) - "Арсенал" 22:00 ч. (по bTV Action)

"Реал" (Мадрид) - РБ (Лайпциг) 22:00 ч. (по Ринг)

"Интер" - "Шахтьор" (Донецк) 22:00 ч.

"Спортинг" (Лисабон) - ЛАСК 22:00 ч.

"Астън Вила" - "Викинг" 22:00 ч.

"Брюж" - "Ланс" 22:00 ч.