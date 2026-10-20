Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шоуто ПСЖ - "Барса" донесе 6 гола и нов парижки триумф

"Ливърпул" спечели след пасив от 0:2 в поредната шеметна вечер в Шампионската лига

21 Окт. 2026Обновена
ЕПА/БГНЕС

Очакваният с най-голям интерес в III кръг на Шампионската лига мач между "Пари Сен Жермен" и "Барселона" оправда настроенията на феновете и предложи футболно шоу от най-висша категория. Френският шампион на Европа надделя с 4:2 у дома в Париж и сложи край на безупречния старт на сезона за каталунския гранд, който беше спечелил всичките си мачове дотук - девет в първенството на Испания и два в континенталния клубен турнир.

Макар да има колебания на местно ниво в Лига 1, ПСЖ пък продължи перфектното си начало в ШЛ, записвайки трета поредна победа. Головете за триумфа на ст. "Парк де Пренс" тази вечер отбелязаха Дезире Дуе в 38-ата, Лука Ернандес в 72-рата, Витиня в 81-вата и Фабиан Руис в 86-ата. За гостите се разписаха Шави Еспарт в 55-ата и Ламин Ямал в 79-ата, изравнявайки два пъти резултата, преди домакините да нанесат решаващите удари в заключителните 10 минути.

Това е втора поредна седмица, в която носителят на трофея печели с този резултат, след като миналата сряда тимът на Луис Енрике порази с 4:2 "Манчестър Сити" като гост. Благодарение на общата си голова разлика от 14:5 парижани оглавяват временното класиране заради по-изразителните успехи в сравнение с другия перфектен отбор след първите три мача.

А това е английският гранд "Ливърпул", който днес извоюва трети пореден успех, въпреки че изостана с 0:2 още преди да е изтекъл и половин час. Мърсисайдци се наложиха над гостуващия "Виляреал" с 4:3 като домакини след изравняване до почивката и звучен обрат през второто полувреме.

Гостите от Испания смълчаха "Анфилд" с попадения на Гиорги Микаутадзе в 4-тата и Сержи Кардона в 29-ата минута. Алексис Мак Алистър в 36-ата и Роналд Араухо в добавеното време на първата част поставиха двубоя обратно в изходна позиция, а след паузата отново Мак Алистър (65) и Флориан Вирц (69) окончателно върнаха вдъхновението по трибуните. Тани Олувасей оформи крайния резултат в 87-ата мин., възползвайки се от отпускане в защитата на "червените".

С голова разлика 12:7 "Ливърпул" е втори в подреждането, но също с пълен актив от 9 т. като "Пари Сен Жермен". Шанс да настигнат лидерите, ако спечелят утрешните си мачове, имат четири отбора с по две победи от началото на кампанията - "Спортинг" (Лисабон), "Арсенал", "Реал" (Мадрид) и "Бетис".

В първата сесия от тазседмичния трети състезателен период бяха отбелязани общо 40 гола в 9 мача, което прави средно по 4,44 на двубой. А това е добра предпоставка да бъде подобрен абсолютният рекорд за най-висока резултатност в рамките на един кръг, поставен само преди 6 дни.

 

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2026/2027 - III КРЪГ

20 октомври

"Фенербахче"- "Славия" (Прага) 2:2 (Огуз Айдън 4, Грийнууд 11; Провод 15, Качор 90)

"Сабах" - "Борусия" (Дортмунд) 1:2 (Маккарти 39; Гираси 10, 53)

"Пари Сен Жермен"- "Барселона" 4:2 (Дуе 38, Л. Ернандес 72, Витиня 81, Фабиан Руис 86; Шави Еспарт 55, Ямал 79)

"Ливърпул" - "Виляреал" 4:3 (Мак Алистър 36, 65, Араухо 45+2, Вирц 69; Микаутадзе 4, Сержи Кардона 29, Олувасей 87)

"Манчестър Сити" - АЕК 5:1 (Андерсън 12, Фоудън 34, 65, 76, Шерки 57; Пилиос 52)

"Рома" - "Слован" (Братислава) 4:0 (Ермосо 21, Молина 39, Пизили 52, Мален 58-д)

"Порто" - ПСВ "Айндховен" 0:1 (Тил 57)

"Наполи" - "Будьо/Глимт" 4:3 (Политано 1, Мактоминей 41, 75, Бьотуфт 88-авт; Хауге 27, Хелмерсен 62, Брунстад Фет 90+4)

"Щутгарт" - "Атлетико" (Мадрид) 1:1 (Левелинг 36; Алварес 47)

21 октомври

"Лил" - "Галатасарай" 19:45 ч. (по Ринг)

"Комо" - "Манчестър Юнайтед" 19:45 ч. (по bTV Action)

"Байерн" (Мюнхен) - "Арсенал" 22:00 ч. (по bTV Action)

"Реал" (Мадрид) - РБ (Лайпциг) 22:00 ч. (по Ринг)

"Интер" - "Шахтьор" (Донецк) 22:00 ч.

"Спортинг" (Лисабон) - ЛАСК 22:00 ч.

"Астън Вила" - "Викинг" 22:00 ч.

"Брюж" - "Ланс" 22:00 ч.

"Бетис" - "Фейенорд" 22:00 ч.
 

ЕПА/БГНЕС
ЕПА/БГНЕС
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

Падна абсолютният голов рекорд в ШЛ
15 Окт. 2026
Европейският шампион разби "Сити" насред Манчестър
15 Окт. 2026
Кабаков изгони Олисе при изпусната победа на "Байерн"
14 Окт. 2026
Вечерта в Шампионската лига донесе оставка
11 Септ. 2026
ПСЖ и "Барса" вкараха общо 11 гола в нощта на фаворитите
10 Септ. 2026
Специалния се завърна триумфално с "Реал" и в ШЛ
09 Септ. 2026
Единственият българин в отбор от Шампионската лига не бе картотекиран
03 Септ. 2026
ИИ прати ПСЖ срещу "Барселона" и "Манчестър С" в Шампионската лига
27 Авг. 2026
Четири гола убиха мечтата на "Левски" за Шампионската лига
27 Авг. 2026
УЕФА наложи нови две глоби на "Левски"
23 Авг. 2026
"Левски" предпазливо остави всичко да се реши в Атина
19 Авг. 2026
Треньорът на "Левски" се упова на феновете преди сблъсъка с АЕК
17 Авг. 2026
Метрото ще работи извънредно за мача "Левски" - АЕК
14 Авг. 2026
"Левски" смаза "Кайрат", но вкара само веднъж
04 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки