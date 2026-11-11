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"Левски София" падна от първото стъпало към ШЛ

И при мъжете волейболният първенец на България отива във втория по сила евротурнир

11 Ноем. 2026
Най-резултатният волейболист на "Левски София" Кристиян Титрийски изпълнява сервис в домакинския мач срещу "Младост" (Загреб) в залата на Околовръстния път в столицата.
CEV
Най-резултатният волейболист на "Левски София" Кристиян Титрийски изпълнява сервис в домакинския мач срещу "Младост" (Загреб) в залата на Околовръстния път в столицата.

Ден след като "Марица" (Пловдив) се сбогува с амбицията да играе в груповата фаза на Шампионската лига по волейбол при дамите, същото се случи и на "Левски София" при мъжете. За разлика от дамския първенец на България, който стигна до решаващия III кръг от квалификациите, най-силният мъжки отбор у нас обаче отпадна още на първото стъпало, от което тръгна.

Във втората фаза на пресявките възпитаниците на треньора Николай Желязков бяха категорично надиграни от хърватския шампион "Младост" (Загреб). "Сините" загубиха първия мач с 1:3 като гости миналата седмица, а в реванша тази вечер не успяха да вземат и гейм пред собствената си публика - 20:25, 25:27, 21:25 в спортната зала в комплекса "Гаритидж Парк" на Околовръстния път в столицата.

По особено болезнен начин за софиянци се разви втората част. В нея домакините отвориха разлика от 5 точки още в самото начало и я поддържаха при 8:3, 16:11 и 21:16, преди играта им да претърпи пълен крах в края и те да загубят 11 от последните 15 разигравания, пропускайки и три поредни геймбола при 24:21.

Кристиян Титрийски стана най-резултатен за левскарите с 14 т. (1 блок), а Тодор Скримов с 13 т. (1 ас) беше единственият друг с двуцифрен актив.

Също с 14 т., в топреализатор за хърватите се превърна Иван Желкович (1 ас, 1 блок), но още трима негови съотборници стигнаха и преминаха границата от 10. С по 13 т. допринесоха Лео Андрич (1 блок) и Ян Покершник (1 блок), а с 10 т. за успеха се включи Стипе Петрич (3 блока).

В директния сблъсък за място в групите на ШЛ "Младост" ще се изправи срещу унгарския "Фино" (Капошвар). Победителят от този двубой ще попълни състава на група Е, където го очакват полският "Богданка" (Люблин), италианският "Рана" (Верона) и френският "Тур".

"Левски София" пък ще продължи евроучастието си във втория по сила континентален клубен турнир - за Купата на CEV. На 1/6-финалите столичани ще срещнат швейцарския "Шьоненверд", като ще бъдат гости на 6 януари, а датата на домакинството им ще бъде определена допълнително.

Highlights | Levski SOFIA vs. Mladost ZAGREB | CEV XTB Champions League Volleyball 2027 Men
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