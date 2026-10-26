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България се падна с Русия на дамския Мондиал 2027

Жребият прати волейболните националки още срещу Япония и Аржентина в груповата фаза

Днес, 08:47
Жребият за световното първенство по волейбол за жени беше изтеглен в Лос Анджелис.
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Жребият за световното първенство по волейбол за жени беше изтеглен в Лос Анджелис.

Русия ще бъде един от съперниците на България на световното първенство по волейбол за жени в САЩ и Канада през 2027 г. Жребият беше изтеглен в Лос Анджелис, а шампионатът догодина (20 август - 5 септември) ще отбележи реабилитирането на "сборная" на най-голямата сцена след 5 години санкции за спорта в страната агресор във войната срещу Украйна.

Националният ни тим попадна в група F, където ще бъдат още тимовете на Япония и Аржентина. Мачовете от потока ще се проведат в Омаха, щата Небраска. Останалите градове домакини на американска територия са Орландо и Анахайм, а на канадска - Монреал и Квебек сити.

Общо 32-те страни финалисти на Мондиал 2027 са разпределени в осем групи по четири. Първите два отбора от всяка ще се класират за 1/8-финалите, а оттам нататък турнирът ще продължи по класическа схема на директна елиминация.

Освен световната титла залог в шампионата е и олимпийско участие на игрите в Лос Анджелис 2028. Квоти ще получат трите най-предно класирани отбора, които все още не са си осигурили участие на XXXIV лятна олимпиада.

Действащият световен шампион Италия попадна в група А заедно с Белгия, Колумбия и Пуерто Рико. Съдомакинът САЩ ще срещне Тайланд, Мексико и Гърция в група D. А другият съорганизатор Канада е в група G със Сърбия, Украйна и Камерун.

Ето и пълния жребий:

Група A: Италия, Белгия, Колумбия, Пуерто Рико

Група B: Бразилия, Чехия, Кения, Южна Корея

Група C: Турция, Доминикана, Франция, Египет

Група D: САЩ, Тайланд, Мексико, Гърция

Група E: Полша, Германия, Словения, Куба

Група F: Япония, Русия, Аржентина, България

Група G: Канада, Сърбия, Украйна, Камерун

Група H: Китай, Нидерландия, Швеция, Швейцария
 

 

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