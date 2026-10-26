България се падна с Русия на дамския Мондиал 2027

Русия ще бъде един от съперниците на България на световното първенство по волейбол за жени в САЩ и Канада през 2027 г. Жребият беше изтеглен в Лос Анджелис, а шампионатът догодина (20 август - 5 септември) ще отбележи реабилитирането на "сборная" на най-голямата сцена след 5 години санкции за спорта в страната агресор във войната срещу Украйна.
Националният ни тим попадна в група F, където ще бъдат още тимовете на Япония и Аржентина. Мачовете от потока ще се проведат в Омаха, щата Небраска. Останалите градове домакини на американска територия са Орландо и Анахайм, а на канадска - Монреал и Квебек сити.
32 TEAMS. ONE WORLD TITLE. 🏆— Volleyball World (@volleyballworld) 26 октомври 2026 г.
How does the 2027 Women's Volleyball World Cup work? 👀
From the pools to the knockout rounds, here's everything you need to know about the competition format before the action begins! 🌎🔥
🏐 #VBWorldCup #Volleyball pic.twitter.com/ZmNmgLNYmZ
Общо 32-те страни финалисти на Мондиал 2027 са разпределени в осем групи по четири. Първите два отбора от всяка ще се класират за 1/8-финалите, а оттам нататък турнирът ще продължи по класическа схема на директна елиминация.
Освен световната титла залог в шампионата е и олимпийско участие на игрите в Лос Анджелис 2028. Квоти ще получат трите най-предно класирани отбора, които все още не са си осигурили участие на XXXIV лятна олимпиада.
Действащият световен шампион Италия попадна в група А заедно с Белгия, Колумбия и Пуерто Рико. Съдомакинът САЩ ще срещне Тайланд, Мексико и Гърция в група D. А другият съорганизатор Канада е в група G със Сърбия, Украйна и Камерун.
Ето и пълния жребий:
Група A: Италия, Белгия, Колумбия, Пуерто Рико
Група B: Бразилия, Чехия, Кения, Южна Корея
Група C: Турция, Доминикана, Франция, Египет
Група D: САЩ, Тайланд, Мексико, Гърция
Група E: Полша, Германия, Словения, Куба
Група F: Япония, Русия, Аржентина, България
Група G: Канада, Сърбия, Украйна, Камерун
Група H: Китай, Нидерландия, Швеция, Швейцария
THE POOLS ARE SET! 🔥— Volleyball World (@volleyballworld) 26 октомври 2026 г.
The countdown to the 2027 Women's Volleyball World Cup is ON! 🌎🏆
32 teams. 8 pools. One world title up for grabs. 🤩
What do you think of the pools? 👀
🏐 #VBWorldCup #Volleyball pic.twitter.com/lzDk8oexcV