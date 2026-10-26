България се падна с Русия на дамския Мондиал 2027

Русия ще бъде един от съперниците на България на световното първенство по волейбол за жени в САЩ и Канада през 2027 г. Жребият беше изтеглен в Лос Анджелис, а шампионатът догодина (20 август - 5 септември) ще отбележи реабилитирането на "сборная" на най-голямата сцена след 5 години санкции за спорта в страната агресор във войната срещу Украйна.

Националният ни тим попадна в група F, където ще бъдат още тимовете на Япония и Аржентина. Мачовете от потока ще се проведат в Омаха, щата Небраска. Останалите градове домакини на американска територия са Орландо и Анахайм, а на канадска - Монреал и Квебек сити.

32 TEAMS. ONE WORLD TITLE. 🏆



How does the 2027 Women's Volleyball World Cup work? 👀



From the pools to the knockout rounds, here's everything you need to know about the competition format before the action begins! 🌎🔥



🏐 #VBWorldCup #Volleyball pic.twitter.com/ZmNmgLNYmZ — Volleyball World (@volleyballworld) 26 октомври 2026 г.

Общо 32-те страни финалисти на Мондиал 2027 са разпределени в осем групи по четири. Първите два отбора от всяка ще се класират за 1/8-финалите, а оттам нататък турнирът ще продължи по класическа схема на директна елиминация.

Освен световната титла залог в шампионата е и олимпийско участие на игрите в Лос Анджелис 2028. Квоти ще получат трите най-предно класирани отбора, които все още не са си осигурили участие на XXXIV лятна олимпиада.

Действащият световен шампион Италия попадна в група А заедно с Белгия, Колумбия и Пуерто Рико. Съдомакинът САЩ ще срещне Тайланд, Мексико и Гърция в група D. А другият съорганизатор Канада е в група G със Сърбия, Украйна и Камерун.



Ето и пълния жребий:

Група A : Италия, Белгия, Колумбия, Пуерто Рико

Група B : Бразилия, Чехия, Кения, Южна Корея

Група C : Турция, Доминикана, Франция, Египет

Група D : САЩ, Тайланд, Мексико, Гърция

Група E : Полша, Германия, Словения, Куба

Група F : Япония, Русия, Аржентина, България

Група G : Канада, Сърбия, Украйна, Камерун

Група H : Китай, Нидерландия, Швеция, Швейцария

