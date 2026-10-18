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"Левски София" изравни рекорда с 4-та Суперкупа

Волейболните шампиони победиха "Нефтохимик" застанаха редом на върха във вечната класация

18 Окт. 2026
Тройният блок на "Левски София", изграден от Кристиян Титрийски, Адриан Ганев и Гордан Люцканов (от ляво на дясно) е спрял атака на "Нефтохимик" във финала за Суперкупата на България.
SPORTAL.BG
Тройният блок на "Левски София", изграден от Кристиян Титрийски, Адриан Ганев и Гордан Люцканов (от ляво на дясно) е спрял атака на "Нефтохимик" във финала за Суперкупата на България.

Волейболният шампион "Левски София" надигра убедително носителя на Купата на България "Нефтохимик" и триумфира със Суперкупата за четвърта поредна година. "Сините" спечелиха финала на предсезонния турнир с 3:1 (16, 22, -13, 22) гейма в собствената си зала в комплекса "Гаритидж Парк" на Околовръстния път в столицата.

С изключение на отпускането в третата част, домакините контролираха изцяло ритъма на мача и изравниха рекорда в надпреварата с четвъртата си купа. Досега еднолично на върха във вечната класация беше именно бургаският тим, но сега вече двата клуба делят лидерството.

Треньорът на "Левски София" Николай Желязков обаче създаде прецедент, тъй като вдигна трофея за пети път. Той беше наставник на "Нефтохимик" през 2020 г., а след това изведе "сините" до върха през 2023, 2024, 2025 и 2026 г.

Центърът на левскарите Лазар Бучков беше отличен като най-полезен играч (MVP) в турнира за Суперкупата. Волейболистът на "сините" беше в идеалния отбор на миналия сезон в Суперлигата, като тогава получи статуетките за "Блокировач №1" и "Нападател №1" (като успеваемост).

Разпределителят на "Левски София" Петко Петков пък получи приза "Играч на публиката" за Суперкупата, след като спечели убедително традиционната анкета сред феновете. Младият плеймейкър беше титуляр във финала и имаше основна заслуга за успеха над бургазлии.

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