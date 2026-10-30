Волейболистите ще гонят квота за ЛА 2028 в София

CEV Софийската публика се доказа като мощен фактор за националния отбор по време на домакинството на Евроволей 2026 в "Арена 8888" в края на лятото.

Мъжкият национален отбор по волейбол ще има възможност да направи последните крачки към класиране за олимпиадата в Лос Анджелис 2028 пред родна публика. Българската федерация (БФВ) обяви, че е заявила София за домакинство на турнир от Лигата на нациите (VNL) в навечерието на XXXIV летни игри.

Предвижда се срещите да се играят в зала "Арена 8888" в периода 20-24 май 2028 г. - само две седмици преди изданието на световната ранглиста, въз основа на което ще бъдат раздадени последните три олимпийски квоти. Те ще отидат при трите най-предно класирани страни, които на 11 юни 2028 г. все още не са си осигурили участие в Ел Ей.

"VNL е сред турнирите с най-голяма тежест при формирането на световната ранглиста, която има съществено значение за олимпийското класиране. Затова домакинството на кръг от надпреварата в България би дало възможност на националния отбор да играе пред родна публика в ключов за олимпийската квалификация период", коментираха от БФВ.

Към днешна дата място в 12-странния волейболен турнир на игрите в ЛА 2028 при мъжете са си гарантирали домакинът САЩ и петте континентални шампиона - Бразилия, Куба, Япония, Тунис и Полша. Следващите три визи ще отидат при трите най-предно класирани тима без квота на Мондиал 2027 през септември догодина. Теоретично, България има шанс да вземе олимпийска виза още на световното първенство в Полша, ако повтори героичното си представяне от Мондиал 2025, донесло на страната ни сребърни медали от Филипините.

VNL В БУРГАС

Също днес от волейболната федерация съобщиха, че е взето решение и Бургас да домакинства турнир от Лигата на нациите - през 2027 г. Морският град ще приеме срещите от втората седмица на глобалната надпревара през следващия сезон, като предвиденият период е 18-27 юни

"За провеждането на състезанието се планира увеличаване на капацитета на "Арена Бургас" от 6300 на 7300 седящи места", обявиха от БФВ.

Месец по-рано в същата зала ще се проведе песенният конкурс "Евровизия 2027". Което значи, че капацитетът на съоръжението в бургаския кв. "Изгрев" вероятно ще бъде увеличен още по-рано.