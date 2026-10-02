Олимпийският огън за първи път отива в Хавай

За първи път в историята олимпийският огън ще премине през всеки от 50-те щата на САЩ, преди да стигне до стадиона в Лос Анджелис за откриването на XXXIV летни игри през 2028 г. Досега страната е организирала осем пъти най-големия спортен форум (четири от които в зимния му формат), но щафетата със символа на олимпизма никога не е преминавала през всички американски територии.

До най-много щати огънят достигна при последното домакинство на лятната олимпиада - в Атланта 1996. Тогава пламъкът посети 47 щата, като пропусна единствено Северна Дакота, Южна Дакота и Хавай. Сега факелът ще отиде навсякъде, включително на островния архипелаг, разположен на 3200 км от Западното крайбрежие в Тихия океан.

Точният маршрут ще бъде представен в началото на 2027 г. Вече е сигурно, че щафетата за ЛА 2028 ще стартира символично в Атланта - там, откъдето преди три десетилетия напусна САЩ в посока Австралия за игрите в Сидни 2000.

"Преди 30 години Атланта посрещна света. Юбилейните вековни олимпийски игри през 1996 г. промениха този град. Те представиха една модерна Атланта на милиарди хора по цялото земно кълбо и доказаха, че можем да се състезаваме на най-голямата международна сцена - коментира вчера кметът на града Андре Дикенс. - 30 години по-късно Атланта изглежда малко по-различно. Ние сме по-големи. По-свързани сме със света. Затова, когато олимпийският огън се завърне в САЩ, Атланта ще бъде готова. Готова да го посрещне от Гърция. Готова да отпразнува духа на игрите заедно, като общност. И готова да го изпрати към Лос Анджелис и следващата глава от олимпийската история на Америка."

We're relay, relay excited for this one! ​



In 2028, the Olympic & Paralympic Torch Relays are returning to the United States and for the first time in history, the Olympic Torch Relay will visit all 50 states, starting from the home of the last U.S. Summer Olympics, Atlanta… pic.twitter.com/bcJP8461RC — LA28 (@LA28) 29 септември 2026 г.