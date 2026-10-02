Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Олимпийският огън за първи път отива в Хавай

Щафетата за ЛА 2028 ще премине безпрецедентно през всички 50 щата, тръгвайки от Атланта

Днес, 09:16

За първи път в историята олимпийският огън ще премине през всеки от 50-те щата на САЩ, преди да стигне до стадиона в Лос Анджелис за откриването на XXXIV летни игри през 2028 г. Досега страната е организирала осем пъти най-големия спортен форум (четири от които в зимния му формат), но щафетата със символа на олимпизма никога не е преминавала през всички американски територии.

До най-много щати огънят достигна при последното домакинство на лятната олимпиада - в Атланта 1996. Тогава пламъкът посети 47 щата, като пропусна единствено Северна Дакота, Южна Дакота и Хавай. Сега факелът ще отиде навсякъде, включително на островния архипелаг, разположен на 3200 км от Западното крайбрежие в Тихия океан.

Точният маршрут ще бъде представен в началото на 2027 г. Вече е сигурно, че щафетата за ЛА 2028 ще стартира символично в Атланта - там, откъдето преди три десетилетия напусна САЩ в посока Австралия за игрите в Сидни 2000.

"Преди 30 години Атланта посрещна света. Юбилейните вековни олимпийски игри през 1996 г. промениха този град. Те представиха една модерна Атланта на милиарди хора по цялото земно кълбо и доказаха, че можем да се състезаваме на най-голямата международна сцена - коментира вчера кметът на града Андре Дикенс. - 30 години по-късно Атланта изглежда малко по-различно. Ние сме по-големи. По-свързани сме със света. Затова, когато олимпийският огън се завърне в САЩ, Атланта ще бъде готова. Готова да го посрещне от Гърция. Готова да отпразнува духа на игрите заедно, като общност. И готова да го изпрати към Лос Анджелис и следващата глава от олимпийската история на Америка."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лос Анджелис 2028

Още новини по темата

Полша защити титлата и ще пътува за ЛА 2028
27 Септ. 2026

ЛА 2028 открива пътя на корпоративния олимпизъм
24 Авг. 2025

МОК ще финансира 12 наши спортисти за ЛА 2028
21 Авг. 2025

В ЛА 2028 ще бъдат раздадени рекорден брой медали
12 Апр. 2025

Том Круз пренесе олимпизма от Париж в Лос Анджелис
12 Авг. 2024

Джокович заговори за Лос Анджелис 2028
05 Авг. 2024

Четири спорта отправиха поглед от София към Лос Анджелис 2028
03 Юни 2024

МОК вкара крикет и три американски спорта на игрите в Лос Анджелис 2028
13 Окт. 2023

Шахматът иска присъствие в Лос Анджелис 2028
31 Юли 2023

Моторните спортове, крикет и скуош получиха шанс да станат олимпийски
04 Авг. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Борисов - новият ум на България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ