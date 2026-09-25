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Волей класика ще излъчи шампиона на Европа

Континенталният първенец ще брани титлата си срещу двойния олимпийски златен медалист

Днес, 08:40
Златният медалист от последните два олимпийски турнира Франция ще опита да отнеме европейската титла от Полша и да си осигури участие на игрите в ЛА 2028.
CEV
Златният медалист от последните два олимпийски турнира Франция ще опита да отнеме европейската титла от Полша и да си осигури участие на игрите в ЛА 2028.

Двата изявени фаворита в 1/2-финалите на европейското първенство по волейбол не допуснаха изненади и стигнаха ударно до финала в Милано. В мача за трофея на Евроволей 2026 един срещу друг ще се изправят защитаващият континенталната си титла от 2023 г. тим на Полша и олимпийският златен медалист от игрите в Токио 2020 и Париж 2024 Франция.

На старта на Финалната четворка в зала "Унипол Форум" първо "дружина полска" се справи чисто с 3:0 (23, 23, 18) срещу Словения, а после "петлите" загубиха гейм, но въпреки това разгромиха сензацията Финландия с 3:1 (17, -18, 18, 15). Заради неочакваното отсъствие на домакина Италия от битките за разпределяне на медалите 15-хилядното миланско съоръжение остана полупразно, като двата мача бяха изгледани от общо по-малко от 13 000 зрители - 7054 на следобедния двубой и 5845 на вечерния.

Highlights | Slovenia vs. Poland | CEV Enel EuroVolley 2026 Men | Semi-Final
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Highlights | Finland vs. France | CEV Enel EuroVolley 2026 Men | Semi-Final
#volleyball #europeanvolleyball #EuroVolleyWJoin this channel to get access to perks:https://link.cev.eu/YouTubeMembershipsWatch every match live & on-demand...
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Очакванията са, че поне днешният финал ще предизвика интереса на достатъчно местни фенове, освен на агитките от двете участващи страни. Волейболната класика Франция - Полша е тази вечер от 22:00 ч. българско време. У нас мачът за европейската титла ще бъде излъчван едновременно по две телевизии - bTV Action и платената "Макс спорт 2".

Залогът в него освен шампионската купа е и олимпийска виза за Лос Анджелис 2028. Победителят ще стане шестият сигурен участник във волейболния турнир на XXXIV летни игри при мъжете след домакина САЩ и първенците на другите континенти - Бразилия, Куба, Япония и Тунис.

Останалите шест квоти ще бъдат разпределени в следващите две години. Три участника ще станат ясни на Мондиал 2027 в Полша през септември догодина, а последните три - от световната ранглиста след груповата фаза в Лигата на нациите (VNL) през юли 2028-а.

Също днес от 18:00 ч. наше време е мачът за бронзовите медали на Евро 2026 между Словения и Финландия. Той също ще бъде предаван пряко по двете телевизии.

 

СХЕМА НА ЕЛИМИНАЦИИТЕ НА ЕВРОВОЛЕЙ 2026

1/8-финали

Италия - Дания 3:0 (25:22, 25:16, 25:11)
Финландия - Гърция 3:2 (22:25, 25:16, 22:25, 25:23, 15:13)

Франция - Португалия 3:0 (25:21, 25:22, 25:21)
Украйна - Румъния 0:3 (22:25, 21:25, 28:30)

Белгия - Чехия 3:1 (20:25, 26:24, 25:14, 25:15)
Словения - Сърбия 3:0 (25:14, 25:13, 25:22)

Полша - Латвия 3:0 (25:17, 25:16, 25:16)
Германия - България 3:2 (21:25, 21:25, 25:19, 25:23, 15:12)

1/4-финали

Италия - Финландия 2:3 (25:21, 26:28, 16:25, 25:20, 13:15)
Франция - Румъния 3:0 (25:16, 25:19, 25:19)

Белгия - Словения 1:3 (22:25, 22:25, 25:20, 13:25)
Полша - Германия 3:0 (25:23, 25:17, 25:17)

1/2-финали

Финландия - Франция 1:3 (17:25, 25:18, 18:25, 15:25)
Словения - Полша 0:3 (23:25, 23:25, 18:25)

Мач за 3-то място

Финландия - Словения 26.IX, Милано

Финал

Франция - Полша 26.IX, Милано

 

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Ключови думи:

волейбол, Евроволей 2026

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