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"Левски София" трябва да спечели 4 гейма, за да остане в ШЛ

Волейболният ни първенец се препъна още на първата крачка в Загреб

04 Ноем. 2026
Волейболистите на "Младост" и "Левски София" (в бяло) се поздравяват на мрежата след края на мача в Загреб.
CEV
Волейболистите на "Младост" и "Левски София" (в бяло) се поздравяват на мрежата след края на мача в Загреб.

Най-силният отбор в мъжкия ни волейбол "Левски София" започна по разочароващ начин участието си в европейските клубни турнири този сезон. Първенецът в родната Суперлига претърпя тежко поражение с 1:3 (-15, -19, 17, -23) като гост на "Младост" (Загреб) в първия мач от II квалификационен кръг на Шампионската лига.

Кристиян Титрийски стана топреализатор в двубоя в зала "Боян Странич" в хърватската столица с 25 т. (2 аса, 1 блок). Светослав Иванов пък отбеляза 15 т. (1 блок).

Цели четирима играчи на домакините допринесоха с двуцифрен актив за стратегическия успех. Свен Якопец отбеляза 16 т. (2 аса, 7 блока), Лео Андрич добави 15 т. (2 аса), Иван Зелкович завърши с 14 т. (1 блок), а Стипе Перич се отличи с 13 т. (2 аса, 5 блока).

Реваншът е следващата сряда (11 ноември) от 20:00 ч. в София. "Сините" трябва да победят с 3:0 или 3:1, за да предизвикат т. нар. "златен гейм". Тоест, се нуждаят от общо четири спечелени гейма, за да останат в ШЛ.

Крайният победител ще се класира за решаващия III предварителен кръг за влизане в групите. Загубилият ще продължи евроучастието си във втория по сила турнир - за Купата на CEV.

Highlights | Mladost ZAGREB vs. Levski SOFIA | CEV XTB Champions League Volleyball 2027 Men
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