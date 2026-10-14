Европейският шампион разби "Сити" насред Манчестър

"Манчестър Сити" и "Пари Сен Жермен" сътвориха футболен спектакъл на английска земя, в който френският хегемон се доказа като най-силния отбор в Европа - а вероятно и в света. Парижани разбиха "гражданите" с 4:2 като гости в най-зрелищния мач от втория кръг на груповата фаза в Шампионската лига.

Носителят на трофея от последните два сезона изигра феноменално първо полувреме, след което водеше с 3:0. ПСЖ шокира "Сити" с попадения в разстояние на двайсетина минути на Дезире Дуе (13), Усман Дембеле (15) и Витиня (32). След почивката головата машина на домакините Ерлинг Холанд се разписа два пъти, но междувременно гостите вкараха за четвърти път чрез Манес Аклиуш.

What a match 😳



Paris impressive in Manchester 💪#UCL pic.twitter.com/VfNPmDFhuM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 14 октомври 2026 г.

В самия край европейският шампион можеше да направи разликата още по-смазваща, но вратарят на тима от Манчестър (и бивш на този от Париж) Джанлуиджи Донарума спаси дузпа, изпълнена от влезлия като резерва Феран Торес. Двата отбора отправиха общо 41 изстрела към двете врати (27:14 за англичаните), от които 17 бяха в очертанията (9:8 за французите).

С попаденията на честта за "Сити" тази вечер Холанд се превърна в най-резултатния футболист в историята на клуба в ШЛ. Норвежецът вече има 38 гола с небесносиния екип в най-престижния клубен турнир, оставяйки зад гърба си легендата Серхио Агуеро (36).

Erling Haaland overtakes Sergio Agüero to become Manchester City's top UCL scorer with 38 goals 🌟 pic.twitter.com/WNgSyTq49O — B/R Football (@brfootball) 14 октомври 2026 г.

Също така скандинавецът има общо 61 гола в 60 мача в Шампионската лига (първите 23 от попаденията му са с екипа на "Борусия", Дортмунд), с които пък счупи рекорда на Лионел Меси. Аржентинският гений имаше нужда от 80 мача, за да отбележи 60 пъти за "Барселона" в турнира.

В другия очакван с най-голям интерес двубой тази вечер "Реал" (Мадрид) извоюва удивителна победа срещу "Рома" като гост в Рим. Испанският рекордьор с 15 титли на Европа се наложи с 4:3 на "Стадио Олимпико", след като осем минути преди края на редовното време изоставаше с 1:3.

Домакините от италианската столица поведоха с гол на Мартен де Роон в 20-ата минута, а гостите от столицата на Испания изравниха чрез Килиан Мбапе в 25-ата. След почивката "вълците" отново излязоха напред с две попадения на Дониел Мален (51, 57), но точно когато вече се виждаха крайни победители възпитаниците на бившия им треньор Жозе Моуриньо нанесоха три светкавични удара. Головете за обрата вкараха резервите Карлос Еспи (82) и Ендрик (85) и Антонио Рюдигер (90).

Madness in Rome 🤯



Real Madrid fight back to win 💪#UCL pic.twitter.com/nr0wlMyPFN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 14 октомври 2026 г.

А най-резултатният мач от втория кръг на ШЛ се изигра в ранната сесия днес на австрийска територия. Местният първенец ЛАСК (Линц) опита да се опълчи на английския гранд "Ливърпул", като му отбеляза три гола, но в крайна сметка отстъпи с 3:6 пред 6-кратния континентален шампион.

Гостите от Града на "Бийтълс" излязоха с резервния си отбор и набързо поведоха с 4:0 с три попадения преди почивката - на Роналд Араухо (22) и Брадли Баркола (24, 37), и едно в началото на второто полувреме - на Джереми Фримпонг (51). По-късно резултатът набъбна и до 6:1, след като Баркола (66) оформи хеттрик, а се разписа и Люис Кумас (72). Достойнството на домакините отчасти спасиха Роберт Любичич (63) и Флориан Флекер (74, 77).

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2026/2027 - II КРЪГ



13 октомври

"Ланс" - "Спортинг" (Лисабон) 0:2 (Суарес 22, Думбия 74)

"Сабах" - "Славия" (Прага) 2:0 (Парис 49, Микелс 88)

"Арсенал" - "Лил" 3:0 (Тимбер 64, Езе 67, Сака 71)

"Атлетико" (Мадрид) - "Манчестър Юнайтед" 2:0 (Бариос 1, Лукман 79)

"Галатасарай" - "Барселона" 1:4 (Батраков 28; Кансело 43, Лопес 50, Гордън 53, Адейеми 65)

"Интер" - "Брюж" 3:4 (Л. Мартинес 44, 81, Бони 90+3; Тресолди 30, 63, 74, Вермон 87)

РБ (Лайпциг) - ПСВ "Айндховен" 1:0 (Груда 75)

"Викинг" - "Байерн" (Мюнхен) 3:3 (Стенснес 2, Кристиансен 38, Хауген 90; Кейн 54-д, 60, Диас 71)

"Виляреал" - "Наполи" 3:1 (Микаутадзе 23, Моуриньо 26, Олувасей 86; Рахмани 8)



14 октомври

"Фейенорд" - "Комо" 3:2 (Зехиел 20, Хадж Муса 52, Санчес 81-авт; Диао 18, Дувикас 90+3)

ЛАСК - "Ливърпул" 3:6 (Любичич 63, Флекер 74, 77; Араухо 22, Баркола 24, 37, 66, Фримпонг 51, Кумас 72)

"Манчестър Сити" - "Пари Сен Жермен" 2:4 (Холанд 53, 75; Дуе 13, Дембеле 15, Витиня 32, Аклиуш 63)

"Рома" - "Реал" (Мадрид) 3:4 (Де Роон 20, Мален 51, 57; Мбапе 25, Карлос Еспи 82, Ендрик 85, Рюдигер 90)

"Астън Вила" - "Фенербахче" 6:0 (Манзамби 12, Джаксън 31, 39, Баркли 68-д, 72, Ейбрахам 90)

"Бетис" - "Порто" 3:2 (Абде Еззалзули 47, Кучо Ернандес 74, Иско 84-д; Габриел Вейга 55, Саму 61)

"Будьо/Глимт" - "Борусия" (Дортмунд) 1:0 (Сьоволд 52)

"Шахтьор" (Донецк) - АЕК 3:1 (Педриньо 34-д, Винисиус Тобиас 80, Мендоса 86; Майер 28)