Атина и Истанбул донесоха контрастни чувства за "Реал" и "Ливърпул"

"Реал" (Мадрид) навлиза във все по-добра форма под ръководството на Жозе Моуриньо и днес спечели седмата си поредна победа във всички турнири. Тя бе доста драматична - 3:2 при гостуването срещу АЕК в Шампионската лига.

При това домакините повеждаха на два пъти с голове на Абубакари Койта и Ставрос Пилиос, но "Реал" успяваше и двата пъти да изравни - първо чрез Джуд Белингам, а след това чрез Килиан Мбапе. Във втората минута след 90-ата пък влезлият като резерва Федерико Валверде донесе успеха за "кралския клуб".

Успехът означава, че "Реал" е един от двата клуба, заедно с "Пари Сен Жермен", който продължава без грешка в Шампионската лига - 4 победи в 4 мача и пълен актив от 12 точки. За Моуриньо също така това бе десета победа в 11 мача начело на "Реал".

На Балканите гостува и друг именит отбор - "Ливърпул", но си тръгна с лоши чувства. Тимът на Андони Ираола загуби с 2:3 от "Фенербахче" и това бе седми пореден мач за "червените" в Истанбул без победа.

Liverpool, İstanbul'da kaybetmeye devam ediyor. GOOD BYE!



❌ 2-3 Fenerbahçe

❌ 0-1 Galatasaray

❌ 0-1 Galatasaray

❌ 0-1 Beşiktaş

❌ 1-2 Beşiktaş

❌ 2-3 Galatasaray

⭕ 1-1 Galatasaray pic.twitter.com/yuKYCk48GX — FutbolArena (@futbolarena) 4 ноември 2026 г.

В "Ливърпул" трябва да се сърдят само на себе си, тъй като отборът поведе на два пъти - с голове на Трей Ньони (25) и Александър Исак (69), но "фенерите" бързо изравняваха - Мейсън Грийнууд направи 1:1 в 29-ата минута, а Арчи Браун вкара за 2:2 в 73-ата. Косовският национал Ведат Мурики хвърли турските фенове в екстаз в 79-ата минута и така временният треньор на "Фенербахче" Дирк Каут (б.ред. - бивш играч на "Ливърпул") постигна първата си победа на поста. Вторият и третият гол на домакините дойдоха след груби грешки в защита на "Ливърпул" - Коди Гакпо сбърка при гола на Браун, а Жереми Жаке бе твърде пасивен при попадението на Мурики.

От останалите мачове тази вечер се набива на очи смазващата победа с 9:1, която постигна "Комо" като гост на "Ланс". Това не само беше най-изразителният успех на италианския тим в кратката му история в европейските клубни турнири, но изравнена победа с най-голяма разлика в Шампионската лига след 8:0 на "Ливърпул" над "Бешикташ" през 2007 г. и 8:0 на "Реал" над "Малмьо" през 2015 г. Треньорът на "Комо" Сеск Фабрегас вече се превърна в един от най-желаните от големите клубове на континента, а "Комо" е на четвърто място в общото класиране в Шампионската лига с актив от 9 точки, само на 1 точка след "Арсенал".

Como equal the biggest win in Champions League history 😱#UCL pic.twitter.com/H9M6ER0Jug — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 4 ноември 2026 г.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2026/2027 - IV КРЪГ



3 ноември

"Шахтьор" (Донецк) - "Спортинг" (Лисабон) 0:1 (Думбиа 59)

"Галатасарай" - "Щутгарт" 2:0 (Батраков 12, 15)

"Барселона" - "Астън Вила" 3:0 (Ямал 7, Рафиня 52, 65)

"Атлетико" (Мадрид) - "Байерн" (Мюнхен) 0:2 (Карл 54, Лаймер 74)

"Манчестър Юнайтед" - "Рома" 3:2 (Бруно Фернандеш 58-д, Матеуш Куня 83, 86; Суле 11, Мален 18-д)

"Фейенорд" - "Интер" 0:3 (Бисек 8, П. Еспозито 34, Зиелински 54)

"Будьо/Глимт" - "Лил" 0:0

"Виляреал" - "Пари Сен Жермен" 0:6 (Жоао Невеш 9, Дуе 12, Маюлу 13, Фабиан Руис 17, 50, Боли 78)

ЛАСК - "Слован" (Братислава) 4:0 (Йоргенсен 19, 37, Любичич 44, Адениран 48)



4 ноември

"Фенербахче" - "Ливърпул" 3:2 (Грийнууд 29, Браун 73, Мурики 79; Ньони 25, Исак 69)

АЕК - "Реал" (Мадрид) 2:3 (Койта 12, Пилиос 75; Белингам 32, Мбапе 78, Валверде 90+2)

"Борусия" (Дортмунд) - "Бетис" 2:1 (Силва 49, Карецас 72; Руибал 67)

"Порто" - "Наполи" 4:1 (Беднарек 11, Вейга 71, Кивиор 80, Агехова 90-д; Мактоминей 43)

ПСВ "Айндховен" - "Брюж" 1:2 (Сано 54; Тресолди 25, Форбс 66)

РБ (Лайпциг) - "Манчестър Сити" 2:3 (Баку 49, Нуса 61; Лукеба 37-авт, Фернандес 58, Холанд 78)

"Славия" (Прага) - "Арсенал" 1:2 (Новак 90; Мадуеке 9, Гьокереш 38)

"Ланс" - "Комо" 1:9 (Агилар 65; Дувикас 7, 32, 57, Пас 40, Куня 47, Кемпф 54, Либерали 62, Батурина 69, Папачоли 90+2)

"Викинг" - "Сабах" 4:1 (Ботхайм 27, 90+4, Трипич 69, Фалченер 81; Мбина 11)