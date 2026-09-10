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ПСЖ и "Барса" вкараха общо 11 гола в нощта на фаворитите

"Ливърпул" записа четвърта поредна победа над "Атлетико" (Мадрид)

Днес, 00:37
Нападателят на ПСЖ Феран Торес ликува, след като е вкарал за 5:0 срещу "Слован" (Братислава).
ЕПА/БГНЕС
Нападателят на ПСЖ Феран Торес ликува, след като е вкарал за 5:0 срещу "Слован" (Братислава).

Повечето от считаните за основни претенденти за трофея в Шампионската лига стартираха тази вечер в настоящия турнир, при това успешно. Най-убедителни бяха носителят на отличието от последните два сезона "Пари Сен Жермен" и шампионът на Испания "Барселона", които отбелязаха общо 11 гола на съперниците си.

Парижани нямаха победа в последните си 4 мача във всички турнири и гръмкото им завръщане към успехите се случи на гърба на "Слован" (Братислава), който загуби с 1:6 във френската столица. Хеттрик отбеляза Феран Торес, два гола вкара Усман Дембеле, а в самия край се разписа и Фабиан Руис.

"Барселона" също се развихри като домакин - 5:1 над "Фейенорд". Рафиня вкара два пъти, а по веднъж бяха точни Карим Адейеми, Ламин Ямал и Габриел Жезус. С попадението си 19-годишният Ямал вече е въвлечен в 21 гола в Шампионската лига изобщо (11 попадения, 10 асистенции), с което записа рекорд за тийнейджър, задминавайки постижението на Килиан Мбапе (участие в 20 гола).

Финалистът от последния турнир "Арсенал" на свой ред тръгна успешно, макар и не толкова изразително - 1:0 над "Наполи" в Италия. Лондончани бяха много по-убедителни от съперника си (19 срещу 3 удара към вратата), но пропуснаха доста положения. Все пак капитанът Мартин Йодегор увенча отличната си игра с гол в 75-ата минута. Така "Арсенал" продължава безупречната си серия от началото на сезона във всички турнири - 5 победи в 5 мача.

И "Ливърпул" тръгна с победа в Шампионската лига - 2:1 над "Атлетико" (Мадрид) на "Анфийлд". Гостите от Испания поведоха в 17-ата минута чрез Маркос Йоренте, за когото това бе пети гол срещу "Ливърпул" с екипа на "Атлетико" на този стадион. Домакините, водени от новия си испански мениджър Андони Ираола, обаче осъществиха обрат. В 40-ата минута Доминик Собослай изравни, а в 50-ата Алексис Макалистър вкара победния гол. Така "червените" спечелиха за четвърти пореден път срещу "Атлетико".

 

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2026/2027 - I КРЪГ

8 септември

"Брюж" - "Астън Вила" 2:3 (Ветлесен 19, Тресолди 61; Макгин 11, Буендия 22, Джаксън 43)

АЕК - ЛАСК 1:0 (Марин 21)

"Реал" (Мадрид) - "Интер" 2:1 (Мбапе 14, Валверде 23; Карлос Аугусто 77)

"Борусия" (Дортмунд) - "Виляреал" 3:2 (Ренато Вейга 53-авт, Гираси 80, 85-д; Моуриньо 66, Гираси 90+3-авт)

"Порто" - "Манчестър Сити" 0:2 (Холанд 47, 90+1)

"Лил" - "Бетис" 2:3 (Уеда 12, Александро 36; Марк Бартра 33, 49, Парът 53)

9 септември

"Барселона" - "Фейенорд" 5:1 (Рафиня 3, 57, Адейеми 22, Ямал 77, Жезус 85; Стайн 82)

"Щутгарт" - "Викинг" 3:1 (Демирович 20, 26, 32; Трипич 22)

"Пари Сен Жермен" - "Слован" (Братислава) 6:1 (Дембеле 17, 23, Ф. Торес 31, 47, 57, Руис 88; Камара 59)

"Ливърпул" - "Атлетико" (Мадрид) 2:1 (Собослай 40, Макалистър 50; Йоренте 17)

"Спортинг" (Лисабон) - "Галатасарай" 3:1 (Катамо 27, Суарес 57-д, Саласар 63; Инасио 5-авт)

"Наполи" - "Арсенал" 0:1 (Йодегор 75)

10 септември

ПСВ "Айндховен" - "Шахтьор" (Донецк) 19:45 ч. (по bTV Action)

"Фенербахче" - "Рома" 19:45 ч. (по Макс спорт 3)

"Байерн" (Мюнхен) - "Будьо/Глимт" 22:00 ч. (по Ринг)

"Манчестър Юнайтед" - "Сабах" 22:00 ч. (по bTV Action)

"Славия" (Прага) - "Ланс" 22:00 ч. (по Макс спорт 4)

"Комо" - РБ (Лайпциг) 22:00 ч. (по Макс спорт 3)

Ламин Ямал раздава въздушни целувки след гола си при победата с 5:1 над "Фейенорд".
ЕПА/БГНЕС Ламин Ямал раздава въздушни целувки след гола си при победата с 5:1 над "Фейенорд".
Настроението в "Ливърпул" при победата с 2:1 над "Атлетико" (Мадрид) беше помрачено от травмата на купения преди дни за 125 млн. евро от "Пари Сен Жермен" Брадли Баркола, който беше сменен принудително в 60-ата минута.
ЕПА/БГНЕС Настроението в "Ливърпул" при победата с 2:1 над "Атлетико" (Мадрид) беше помрачено от травмата на купения преди дни за 125 млн. евро от "Пари Сен Жермен" Брадли Баркола, който беше сменен принудително в 60-ата минута.
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