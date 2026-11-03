Тежка загуба в Пловдив отдалечи "Марица" от ШЛ

CEV Крайната нападателка на "Марица" Елена Бечева е успяла да насочи топката покрай единичния блок на Лий Да-йонг по врем на домакинството срещу "Туран".

Волейболният първенец на България "Марица" (Пловдив) допусна тежка загуба в първия мач от III квалификационен кръг за Шампионската лига при жените. "Жълто-сините" отстъпиха като домакини на азербайджанския шампион "Туран" (Товуз) с 0:3 (-22, -22, -20) пред около 1000 зрители в зала "Колодрума".

Най-резултатна в мача стана Александра Китипова с 20 т. (3 аса, 1 блок) за пловдивчанки, а Елена Бечева завърши с 15 т. (1 ас, 2 блока). За гостите китайката Ян Ханю се превърна в топреализатор с 15 т. (4 блока), а Елизавета Рубан (2 аса, 1 блок) и корейката Лий Джае-йонг допринесоха с по 13 т. за категоричния успех.

Реваншът е следващия вторник (10 ноември) от 16:00 ч. българско време в азербайджански град Товуз. "Марица" трябва да спечели с 3:0 или 3:1, за да предизвика т. нар. "златен гейм".

Крайният победител ще се класира за основната фаза на ШЛ и ще попълни група D, където са тимовете на италианския "Савино дел Бене" (Скандичи), турския "Еджзаджъбашъ Перон" (Истанбул) и сръбския "Тент" (Обреновац). Загубилият ще продължи евроучастието си в турнира за Купата на CEV.