ЕПА/БГНЕС Португалският халф на "Манчестър Юн" Бруно Фернандеш се е втурнал да вземе топката от мрежата, след като е изравнил от дузпа за 1:1 срещу "Спортинг" в Лисабон.

"Манчестър Юн" продължава с неубедителното си представяне този сезон, а новият мениджър на отбора Маурисио Почетино все още няма победа след два мача на поста. "Юнайтед" завърши 2:2 при гостуването си срещу "Спортинг" (Лисабон) в изпълнен с драматични обрати двубои от основната фаза на Шампионската лига.

Съществена роля в мача имаше главният рефер Шимон Марчиняк, който отсъди три дузпи. Две от тях бяха в полза на "Спортинг" и бяха дадени в рамките на 3 минути. Вратарят на гостите Сен Ламенс хвана първия удар на Луис Суарес, но при втория колумбиецът отново се нагърби с изпълнението и този път бе точен - 1:0.

Последваха два гола на бившия играч на "Спортинг" Бруно Фернандеш, с които той обърна резултата до 2:1 в полза на "Манчестър Юн". Първият бе в 48-ата минута от дузпа, трета в мача, а след това халфът бе вкара и в 50-ата. Но "Спортинг" не смяташе да се предава така лесно и стигна до изравняване. Значителен принос имаше Ламенс, който левашки изпусна топката и тя бе вкарана с ножичен удар от Суарес за 2:2. Драмата стана пълна в 82-ата минута, когато вратарят на "Спортинг" Каике Перейра си отбеляза автогол. След преглед с VAR обаче Марчиняк отсъди, че е имало нарушение срещу бразилския вратар от страна на Патрик Доргу.

Носителят на трофея в Шампионската лига "Пари Сен Жермен" също направи 2:2 - срещу "Рома" в Париж. Така френският отбор прекъсна серията си от четири поредни победи. ПСЖ е на второ място с 13 точки, на 2 точки след единствения останал безгрешен тим - "Реал" (Мадрид). Марио Ермосо откри за "Рома" в 5-ата минута. Последва пълен обрат за парижани - вкараха Иля Забарний в 31-ата минута и Усман Дембеле в 62-ата от дузпа. Но "Рома" не се смути и изравни от дузпа в 78-ата минута. Отбеляза я Дониел Мален.

Substitute Malen secures a point for Roma in Paris 🐺#UCL pic.twitter.com/XDdI7GDexc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 25 ноември 2026 г.

"Барселона" нямаше никакъв проблем при гостуването срещу "Сабах" в Баку и го спечели с 4:1. Два гола отбеляза Антъни Гордън, а по един - Карим Адейеми и Габриел Жезус. Последните три гола бяха вкарани само в рамките на 9 минути - между 51-ата и 60-ата, с което мачът бе решен. Домакините, чийто треньор е бившият наставник на "Лудогорец" Валдас Дамбраускас, успяха само да стигнат до почетно попадение на руандийския национал Джой-Ланс Микелс в 63-ата минута след асистенция на бившия футболист на "Ботев" (Пд) Кристиан Нвачукву. С четвъртата си победа в основната фаза "Барселона" излезе на четвърта позиция в общото класиране с актив от 12 точки.

Плътно зад каталунците е отборът на "Ливърпул", който също би за четвърти път в турнира - 3:0 над "Брюж" в Белгия. Два гола за "червените" вкара Александер Исак - в 13-ата и 82-ата минута, а един - Флориан Вирц в 79-ата. Лошата новина за мениджъра на "Ливърпул" Андони Ираола беше принудителната смяна на Виктор Муньос, който е със съмнение за сериозна травма в лявото коляно.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2026/2027 - V КРЪГ



24 ноември

"Будьо/Глимт" - ЛАСК 1:0 (Хелмерсен 90+2)

"Галатасарай" - "Астън Вила" 1:0 (Гюл 77)

"Арсенал" - "Борусия" (Дортмунд) 1:1 (Гьокереш 10; Байер 55)

"Комо" - АЕК 1:0 (Мия 57)

"Фейенорд" - "Порто" 0:1 (Таргалин 2-авт)

"Манчестър С" - "Наполи" 2:2 (Буади 67, Шерки 86; Хьойлунд 55, Ланг 76)

РБ (Лайпциг) - "Ланс" 3:1 (Раум 6, Нуса 9, 90+4; Юдол 58)

"Реал" (Мадрид) - ПСВ "Айндховен" 5:1 (Валверде 50, Белингам 60, Мбапе 64, 84, Винисиус 87; Перишич 32-д)

"Слован" (Братислава) - "Бетис" 0:2 (К. Ернандес 43, 57)



25 ноември

"Сабах" - "Барселона" 1:4 (Микелс 63; Гордън 31, 51, Адейеми 55, Жезус 60)

"Славия" (Прага) - "Виляреал" 0:1 (Бюканън 62)

"Атлетико" (Мадрид) - "Викинг" 2:0 (Сьорлот 19, Алварес 24)

"Брюж" - "Ливърпул" 0:3 (Исак 13, 82, Вирц 79)

" Интер" - "Щутгарт" 2:0 (Сучич 57-д, Мартинес 74)

"Лил" - "Байерн" 2:1 (Кимих 46-авт, Уеда 62; Упамекано 15)

"Пари Сен Жермен" - "Рома" 2:2 (Забарний 31, Дембеле 62-д; Ермосо 5, Мален 78-д)

"Шахтьор" (Донецк) - "Фенербахче" 0:1 (Мурики 56)

"Спортинг" (Лисабон) - "Манчестър Юн" 2:2 (Суарес 33-д, 80; Фернандеш 48-д, 50)