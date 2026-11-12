"Манчестър Юнайтед" заменя Карик с Почетино

ЕПА/БГНЕС Майкъл Карик не изкара цяла година като мениджър на "Манчестър Юнайтед", след като беше уволнен на 10-ия месец от назначаването си.

Английският футболен гранд "Манчестър Юнайтед" уволни мениджъра Майкъл Карик след разочароващото начало на сезона в Премиър лийг, съобщиха едновременно всички медии на Острова. Новината беше потвърдена минути по-късно и от самия клуб.

Ръководството на "червените дяволи" е преценило, че е необходима треньорска промяна, след като 20-кратните шампиони се озоваха в зоната на изпадащите със само една победа в първите 10 кръга. Изп. директор Омар Берада и футболният директор Джейсън Уилкокс са провели разговора Карик, който пое отбора като временен наставник в началото на годината. Бившият халф получи постоянен договор през май, след като успя да изведе "Юнайтед" до третото място в предишната кампания.

We can confirm Michael Carrick has departed his role as men’s first-team head coach. — Manchester United (@ManUtd) 12 ноември 2026 г.

"Можем да потвърдим, че Майкъл Карик напусна поста старши треньор на представителния отбор - написаха от клуба в социалните мрежи. - Майкъл се завърна в клуба през януари и изведе отбора до трето място в Премиър лийг, печелейки 12 от последните 17 мача за сезон 2025/2026. За този период "Юнайтед" събра най-много точки сред всички отбори в първенството. След разочароващия старт на новия сезон обаче се наложи да достигнем до изключително трудното заключение, че се нуждаем от промяна, за да постигнем целите си. Майкъл е и винаги ще бъде легенда на "Манчестър Юнайтед". Точно както го правеше и като футболист, той подхождаше към работата си отговорно и с професионализъм и като треньор. Постигнатото от него през миналия сезон няма да бъде забравено. Клубът възнамерява да назначи негов постоянен заместник възможно най-скоро."

За негов наследник е избран Маурисио Почетино, с когото "Юнайтед" вече е постигнал устно споразумение. Аржентинецът в момента е селекционер на националния отбор на САЩ и се очаква първо да изпълни ангажиментите си с американския тим, преди да започне работа на "Олд Трафорд".

Все още не е ясно кой ще води "Манчестър Юнайтед" в предстоящото дерби с "Ливърпул" веднага след паузата за националните отбори. Гостуването на "Анфийлд" е следващата неделя (22 ноември) от 18:30 ч. българско време.