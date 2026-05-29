"Реал" пак е най-скъпият клуб със стойност близо $10 млрд.

Общо 22 футболни отбора са оценени от "Форбс" на повече от $1 млрд.

Днес, 06:47
Класацията на "Форбс" излезе точно на старта на кампанията за президентските избори в "Реал", на които феновете за първи път от 2006 г. ще гласуват. Флорентино Перес, който води клуба оттогава обяви мотото на кампанията си - "Много история предстои да се напише", и взе за лица бившите звезди на тима Роналдо и Роберто Карлос. Съперник на Перес на изборите на 7 юни ще е предприемачът Енрике Рикелме.
ЕПА/БГНЕС
"Реал" (Мадрид) отново е най-богатият клуб в световния футбол, а "Барселона" изпревари "Манчестър Юнайтед" и се изкачи на второ място в годишната класация на авторитетното икономическо списание "Форбс".

"Реал" вече се оценява на $9,5 млрд., което е с близо $3 млрд. повече от миналогодишната му стойност от $6.75 млрд. "Барса" струва $7,5 млрд., а "Манчестър Юнайтед" - $7,2 млрд., като приходите му за миналия сезон, в който завърши едва на 15-о място се оценяват на $865 млн.

Английската Висша лига има шест отбора в Топ 10 и общо 11 в Топ 30. "Ливърпул", който стана шампион през 2024/25 е на четвърто място със стойност от $6,2 млрд., докато "Манчестър С" слиза от пето на седмо място с $5,5 млрд., изпреварен от европейския клубен шампион ПСЖ - 5.8 млрд., и от "Байерн" - $5,7 млрд. 

До края на челната десетка са само английски тимове: "Арсенал" ($5,4 млрд.), "Челси" ($4,2 млрд.) и "Тотнъм" ($3 млрд.).

Третият най-силен испански клуб - "Атлетико" е на 11-о място, а прави впечатление, че в Топ 30 има общо 7 отбора от американската Мейджър сокър лийг. Това е повече от италианските (4), испанските и германските (по 3), френските и португалските (по 1).

Според оценката на "Форбс" вече цели 22 клуба са милиардери, а останалите 8 са почти на тази граница, като "най-бедният" в Топ 30 - "Остин", струва $850 млн. Средната цена на 30-те отбора е $2,9 млрд.

Ето и пълния Топ 30 на "Форбс": 

  1. "Реал" (Мадрид, Исп)        $9,50 млрд. 
  2. "Барселона" (Исп)              $7,50 млрд.
  3. "Манчестър Юн" (Анг)       $7,20 млрд.
  4. "Ливърпул" (Анг)                 $6,20 млрд.
  5. "Пари Сен Жермен" (Фр)  $5,80 млрд.
  6. "Байерн" (Мюнхен, Гер)    $5,70 млрд.
  7. "Манчестър С" (Анг)           $5,50 млрд.
  8. "Арсенал" (Анг)                    $5,40 млрд.
  9. "Челси" (Анг)                        $4,20 млрд.
10. "Тотнъм" (Анг)                     $3,00 млрд.
11. "Атлетико" (Исп)                 $2.95 млрд.
12. "Ювентус" (Ит)                     $2,40 млрд.
13. "Борусия" (Д, Гер)               $2,20 млрд.
14. "Милан" (Ит)                         $1,85 млрд.
15. "Интер" (Ит)                          $1,80 млрд.
16. "Астън Вила" (Анг)               $1,40 млрд.
17. "Интер Маями" (САЩ)        $1,35 млрд.
18. "Лос Анджелис" (САЩ)       $1,32 млрд.
19. "Нюкасъл" (Анг)                    $1,25 млрд.
20. "ЛА Галакси" (САЩ)             $1,08 млрд.
21. "Ню Йорк сити" (САЩ)        $1,02 млрд. 
22. "Атланта Юн" (САЩ)            $1,00 млрд.
23. "Бенфика" (Пор)                    $0,96 млрд.
24. "Рома" (Ит)                             $0,94 млрд.
25. "Евертън" (Анг)                      $0,93 млрд.
26. "Фулъм" (Анг)                         $0,92 млрд.
27. "Брайтън" (Анг)                      $0,91 млрд.
28. "Щутгарт" (Гер)                      $0,88 млрд.
29. "Сиатъл Саундърс" (САЩ)  $0,86 млрд.
30. "Остин" (САЩ)                        $0,85 млрд. 

