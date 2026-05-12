750 000 отпразнуваха 29-ата титла на "Барселона"

"Арбелоа, остани!" огласи шампионския парад по улиците на каталунската столица

Днес, 11:07
Шампионският парад на "Барселона" започна и приключи на "Камп Ноу", а по маршрута из улиците на града откритият автобус с футболистите беше съпроводен от над 750 000 привърженици.
Шампионският парад на "Барселона" започна и приключи на "Камп Ноу", а по маршрута из улиците на града откритият автобус с футболистите беше съпроводен от над 750 000 привърженици.

Над 750 000 души излязоха по улиците на Барселона, за да отпразнуват 29-ата титла на едноименния футболен гранд в първенството на Испания. Шампионският парад на "Барса" се проведе в понеделник вечер, ден след като каталунците подпечатаха трофея си в Ла Лига с домакинска победа с 2:0 срещу вечния съперник "Реал" (Мадрид).

Така за първи път в историята "блаугранас" станаха шампиони по време на "Ел Класико", което превърна поражението на "кралския клуб" в още по-горчиво. Знаменателните голове на "Камп Ноу" миналата вечер отбелязаха Маркъс Рашфорд и Феран Торес.

Заядливите закачки с "Реал" неизбежно съпътстваха тържественото шествие на "Барселона", продължило над пет часа до късно снощи. Най-припяваният рефрен от феновете беше "Арбелоа, остани! по адрес на назначения за временен треньор на мадридчани бивш испански национал. Някои запалянковци пък носеха улични конуси - какъвто е пренебрежителният прякор на някогашния десен бек.

Суперзвездата на каталунците Ламин Ямал, който е контузен и пропусна мача в неделя, също осмя "белите". 18-годишният голмайстор носеше синьо-червена фланелка със златист надпис на английски "Слава богу, че не съм мадридист".

За "Барселона" титлата е втора поредна и трета за последните четири сезона. От началото на XXI век каталунският клуб печели последователни трофеи в Ла Лига в шести различен период след 2005-2006, 2009-2011, 2015-2016 и 2018-2019 г. За сравнение, през новото хилядолетие "Реал" успя само веднъж да защити титлата си - през 2007-2008 г.

Все пак мадридчани остават на върха във вечната класация с 36 титли на Испания, последната от които спечелена през 2024 г. Каталунците са на второ място със своите вече 29. Историческата челна тройка допълва "Атлетико" (Мадрид) с 11 шампионски трофея, последният датиращ от 2021 г.

