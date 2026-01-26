Медия без
Серхио Рамос се споразумя да купи акциите на "Севиля"

Легендата на испанския футбол и американски инвеститори предложиха 450 млн. евро за клуба

Днес, 12:59
Серхио Рамос в момента играе за мексиканския "Монтерей", но това не му пречи да инвестира в първия клуб в кариерата си - "Севиля".
ЕПА/БГНЕС
Световният и двукратен европейски шампион с Испания Серхио Рамос е постигнал принципно споразумение за закупуване на мажоритарния дял акции на "Севиля", съобщи радио "Кадена Сер".

39-годишният действащ футболист е предложил оферта заедно с американски инвестиционен фонд и тя е приета от акционерите на испанския клуб. Общата стойност на сделката, която се очаква да бъде финализирана до края на месеца, е 450 милиона евро. Предложената сума включва и покриването на задълженията на клуба. В момента новите инвеститори извършват финансов одит на клуба.

Рамос в момента играе за мексиканския "Монтерей", но "Севиля" е първият му професионален отбор и неслучайно е избран от инвеститорите като лице на тази оферта. Той тренира в школата на клуба от 1996 до 2003 г., след което играе за мъжкия тим до 2005 г., когато преминава в "Реал". След славния си период там и 2-годишен престой в "Пари Сен Жермен" (2021-2023), защитникът се завърна в "Севиля" и игра там през сезон 2023/24, преди да предприеме мексиканската си авантюра.

Интересното е, че Серхио Рамос няма нито един трофей със "Севиля", докато с "Реал" е печелил пет пъти титлата на Испания, два пъти Купата на Краля, четири пъти Шампионската лига, четири пъти Световното клубно първенство и три пъти Суперкупата на УЕФА. С "Пари Сен Жермен" пък става два пъти шампион на Франция.

Ключови думи:

Серхио Рамос, Севиля, Ла Лига

