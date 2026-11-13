Четвърта страна забрани на руски спортисти да влизат на територията ѝ

ЕПА/БГНЕС архив "Допускането на руски и беларуски спортисти би противоречало на нашата ясна позиция в подкрепа на Украйна и би дало възможност на Русия и Беларус да използват международното медийно отразяване на състезанието за пропагандни цели", заявиха от Талин.

Естония уведоми международната федерация по ски и сноуборд (FIS), че спортисти от Русия и Беларус няма да могат да участват в състезания, провеждащи се на територията на страната. Ден по-рано Норвегия и Финландия обявиха ограничения за влизане на руски спортисти, а миналата седмица това стори и Канада.

Естонското министерство на културата, което отговаря и за спорта в балтийската държава, изпрати писмо до FIS, с което уведоми организацията за решението на правителството в Талин. В него се казва:

"Естония категорично осъжда агресивната война на Русия срещу Украйна от самото начало. Оттогава естонското правителство, министерството на културата и естонският олимпийски комитет поддържат единна позиция, че руските и беларуските спортисти и отбори не трябва да участват в международни спортни състезания, докато войната в Украйна не приключи. Смятаме, че състезания с участието на руски и беларуски спортисти не може да се провеждат на наша територия. Допускането на такива спортисти би противоречало на нашата ясна позиция в подкрепа на Украйна и би дало възможност на Русия и Беларус да използват международното медийно отразяване на състезанието за пропагандни цели."

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, скиорите от страната агресор получиха пълна забрана за участие в международни състезания. През декември 2025 г. обаче Спортният арбитражен съд (CAS) уважи жалбата на Москва срещу FIS, като нареди на международната федерация да позволи на руски скиори и сноубордисти да се състезават като неутрални.

В Естония трябва да се проведе световното първенство по ски северни дисциплини за юноши до 18 г. и младежи до 23 г., което е насрочено от 18 до 24 януари 2027 г. в Отепя. Догодина страната ще бъде домакин и на световното първенство по биатлон - също в Отепя от 9 до 21 февруари.

АНАЛОГИЧНИ ЗАБРАНИ

Късно вечерта на 12 ноември норвежките власти обявиха ограничения за влизане на руски спортисти. Същия ден и финландското правителство реши да ограничи влизането на спортисти от Русия, считано от 16 ноември. Изрично беше подчертано, че мерките се отнасят и за тези, които се състезават като неутрални.

Международният кънки съюз (ISU) заяви, че уважава решението на властите във Финландия, като се ангажира да проучи "потенциалните последици от този ход", включително за световното първенство по фигурно пързаляне, планирано да се проведе в Тампере от 16 до 21 март 2027 г.

"Спортистите не трябва да бъдат наказвани за действията на своите правителства в свят, където, за съжаление, продължават многобройни конфликти", коментираха от ISU.

Миналата седмица пък премиерът на Канада Марк Карни лично обяви, че страната няма да издаде визи на състезатели от Русия и Беларус за евентуално участие на световното първенство по хокей на лед за младежи. То трябва да се проведе в провинция Албърта в края на декември 2026 и началото на януари 2027 г. и е първото, в което теоретично страната агресор има право да участва след отмененото ѝ наказание от IIHF с решение на CAS.