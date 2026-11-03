Има шанс Малена Замфирова пак да стартира още този сезон

Има шанс, въпреки тежката контузия и претърпените операции, Малена Замфирова да стартира отново за Световната купа още през предстоящия сезон 2026/27. Това обяви нейният брат - бронзовият олимпийски медалист в сноуборда Тервел Замфиров.

На сключването на договор между БФСки и Visa 21-годишният световен шампион от 2025-а разказа, че след добра лятна подготовка утре сноубордистите ни заминават на двуседмичен лагер на австрийския глетчер Хинтертукс.

"Както и миналата година, и тази ще пропусна стартовете в Китай. Ще се включа в Световната купа от декември, в Кортина д'Ампецо - каза Замфиров. - От утре заминаваме на лагер в Австрия, на който ще бъде и сестра ми Малена, ще видим как се чувства на сняг. Малена се справя отлично на всички полеви тестове, но подготовката на сняг и карането на сноуборд е нещо съвсем различно. Трябва да видим как ще го усети тя, дали ще я боли нещо, за да видим как да продължат възстановяването и подготовката ѝ. Допустимо е да я видим на старт още този сезон, ние работим за тази цел, но все пак нейната контузия беше ужасно тежка."

Тервел Замфиров припомни, че планираният от лекарите възстановителен период след жестокия инцидент от март със 17-годишната му сестра е 2 години.

"Ако успеем да я вкараме в Световната купа още този сезон, тя ще бъде герой. Всички, които участват в нейното възстановяване, са безкрайно впечатлени от волята, дисциплината и темпото ѝ на възстановяване. Тя все още има импланти в тялото си, така че е абсолютно непредвидимо да кажа кога и как ще се върне. Опитваме се да направим всичко възможно по най-правилния начин", поясни Тервел.

Той добави, че двете състезания, на които ще наблегне пред този сезон са световното първество в Гаргелен (Ав, 6-21 март) и кръгът от Световната купа в Банско (16-17 януари). "Това не означава, че ще неглижирам другите състезания от Световната купа, но всеки си има любими места", допълни Замфиров.