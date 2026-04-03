Точно един месец след ужасния инцидент, който претърпя в Чехия, сноубордистката Малена Замфирова вече е в България. На 3 март 16-годишната софиянка беше пометена от скиор в зимни център Шпинделрув Млин, където се подготвяше за участие в състезания за Световната купа в алпийските дисциплини.

Тежкото ѝ състояние наложи няколко спешни операции на таза, бедрената кост и рамото в Австрия. В болницата в Грац бяха проведени и допълнителни процедури за стабилизирането на Малена.

Най-тежката операция беше за възстановяване на раздробената бедрена кост и продължи над шест часа в специализираната клиника. След няколкоседмичен болничен престой Замфирова е вече у дома, съобщи bTV.

Според информацията възстановяването в първите седмици след операцията е преминало по план и тийнейджърката ще продължи своята рехабилитация на родна земя. Това ще се случи със специализирани процедури, с екип от терапевти, който ще помага на талантливата състезателка да се възстанови напълно и да се завърне на най-високо ниво в спорта.

Нейният баща Анатолий Замфиров вече сподели, че прогнозите са дъщеря му да може да ходи без патерици след около половин година.

"Тя е млад и борбен човек. Смятам, че към 10 септември би трябвало да започне активно възстановяване, да ходи без патерици. Естествено, ще се опитаме и по-рано да стане, но това е крайната дата", заяви той.