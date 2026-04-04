Малена Замфирова: Всичко ще се оправи и ще бъда същата!

Най-късно през юли ще карам мотор, а през декември ще съм пак на пистата, заяви сноубордистката

04 Апр. 2026
Малена Замфирова говори с позитивизъм и оптимизъм в интервюто за bTV.
Малена Замфирова говори с позитивизъм и оптимизъм в интервюто за bTV.

Малена Замфирова демонстрира изключително позитивно настроение и изрази оптимизъм за пълното си възстановяване след тежкия инцидент, който претърпя в началото на март в Чехия. 16-годишната сноубордистка даде първото си интервю за bTV точно месец след като беше блъсната от скиор на пистата в зимния център Шпиндлерув Млин и беше подложена на серия сложни операции в клиника в австрийския град Грац.

Въпреки сериозните травми в областта на бедрото, таза и рамото състоянието на талантливата състезателка се подобрява бързо - по думите ѝ дори по-бързо, отколкото всички очакват. Тя вече се придвижва самостоятелно и успява да изкачва стълби с помощта на патерици - важна стъпка в процеса на рехабилитация.

"Доста по-добре се чувствам, а доста по-добре и изглеждам - сподели с усмивка Малена. - Спомням си, като го видях човека, че ще се блъсне в мен, беше на три метра от мен. Аз бях със сноуборд, с два захванти крака и нямаше какво да направя. Реално още в този момент знаех, че няма да е добре, но не знаех, че ще е чак толкова сериозно. Почнах да сънувам, но не беше точно като сън - сънувах състезанието, когато станах трета в Криница няколко дни по-рано. Беше много странно. Но предположих, че сънувам. Като си отворих очите, ме завиваха с едно черно одеяло. Помислих си "Дали не съм умряла нещо?". После видях тате и вече знаех, че всичко е наред. Не си спомнях какво се е случило. Много ме болеше кракът, докато пътувахме. Стигнахме много бързо до болницата. Същата вечер ме оперираха. Транспортираха ме с линейка. Влязох в линейката и те вероятно са ме приспали. Като се събудих, бях в болницата в Австрия. След като мина състезанието на момчетата, и те дойдоха."

Запитана кога е осъзнала, че е сериозно контузена и в тежко състояние, Замфирова отговори:

"Аз през първата седмица повечето време спах. Бях много изморена, нямах много време да мисля. Знаех, че не е добре, изобщо не се чувствах добре. Имаше момент, в който кашлях кръв, защото имах травма на белите дробове. Звъннах на тате тогава и той ми каза, че е нормално, та се поуспокоих. След първата седмица започнах да осъзнавам какво се случва, болеше ме гърбът, непрекъснато вдигах температура над 38 градуса, спях на отворена врата. Но като ме преместиха и ме махнаха от интензивното, не се чувстваше вече толкова сериозно."

Относно началния етап на рехабилитацията си тя разкри, че прогресира с все по-уверени стъпки:

"Докторите се презастраховат... някои ми бяха казали, че няма да мога да карам целия следващ сезон. Аз обаче смятам, че ще се оправя доста по-бързо. Само месец след инцидента ходя, мога да качвам стълби, да се къпя. Доста повече се движа, започнах рехабилитация. Смятам, че ще се завърна в началото на сезона, а още в началото на лятото ще започна да карам мотор. Най-късно началото на юли ще мога да карам мотор по път в планината. На мен ми трябват такива неща, много обичам да карам мотор. Не мога по цял ден да седя и да клякам с тежести. Това не е забавно, правя го от дисциплина, но не ми носи радост."

Малена добави, че не е имало момент, в който да се съмнява в пълното си възстановяване:

"Никога не е имало момент, в който да се съмнявам, че ще се оправя напълно. Като видях пироните в крака ми... при толкова много операции, просто ми беше малко съмнително дали ще бъда същата. Но като гледам колко бързо се възстановявам, всичко ще бъде наред, стъпка по стъпка. И с цялата тази подкрепа се чувствам още по-силна. С цялата нация, която ми показва толкова много подкрепа и любов, че ще мога да правя това, което обичам. Можеше да е много по-зле. Ако ме беше ударил право в гърба, можеше да съм парализирана, не дай Боже... Мога да движа всичко. Всичко ще се оправи и ще мога пак да съм същата като преди."

