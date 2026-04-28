Тервел и Малена Замфирови станаха лица за борба с хазарта

Единственият законен наркотик е спортът, заяви бащата на двамата сноубордисти

Днес, 15:00
Здравният министър Михаил Околийски (вдясно) и премиерът Андрей Гюров позират заедно с Малена Замфирова за селфи с телефона на Тервел Замфиров след срещата в Министерския съвет.
Здравният министър Михаил Околийски (вдясно) и премиерът Андрей Гюров позират заедно с Малена Замфирова за селфи с телефона на Тервел Замфиров след срещата в Министерския съвет.

Младите български звезди на световния сноуборд Тервел Замфиров и Малена Замфирова ще бъдат посланици за борба срещу хазартната зависимост. Това обявиха премиерът Андрей Гюров и министърът на здравеопазването в служебния кабинет Михаил Околийски.

Въпреки краткия си мандат правителството опитва да разработи антихазартна стратегия. Основната идея е да бъдат използвани успешни спортисти като добър пример за противодействие на вредните пороци, а брат и сестра Замфирови са първите лица на кампанията.

"Всеки пример се нуждае от лице и образ. Ние сме изключително щастливи, че Малена и Тервел се съгласиха да се включат като посланици в нашата кампания срещу хазартната зависимост, защото те са пример за одухотворени и успели български младежи, които само ни радват със своите спортни успехи", заяви Гюров.

21-годишният Замфиров, който тази зима спечели бронзов медал от олимпийските игри в Милано Кортина 2026, определи спорта като заместител и лек срещу зависимостите.

"Борбата с хазарта е национална кауза и вече наша лична. Ние ще се стремим с добрия си пример да представим спорта като единствена здравословна и морална алтернатива на зависимостите. Всичко, което може да се вземе от хазарта, може да се вземе и от спорта. Здравословният начин за получаване на допамин е чрез спорта, а не чрез хазарта", заяви Тервел.

На събитието в Министерския съвет присъства и бащата на двамата сноубордисти - Анатолий Замфиров. Ветеринарният лекар, който е и преподавател по физическо възпитание и спорт, а също и личен треньор на децата си и наставник на младежкия национален отбор по сноуборд към федерацията по ски, коментира, че "обществото ни е незряло и не може да оцени рисковете, които крие хазартът".

"Огромен брой хора получават заплатата си по карта и тя живее в телефона им. Там обаче живеят и компаниите за залагания и всички казина. Човек се прибира вкъщи вечер, пие две ракии и се сеща да залага, а хазартът действа като наркотик. Очакването от печалбата освобождава допаминовите депа в мозъка и при печалба човек усеща огромно удоволствие, за което се закача. Единственият законен наркотик е спортът - участието в истински спортни събития и спортни състезания", анализира Замфиров-старши.

Той призова държавата да преразгледа цялостното законодателство по отношение на хазарта, "защото казината са във всеки малък град".

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

16-годишната Малена Замфирова сподели, че се чувства все по-добре след тежкия инцидент в началото на март по време на подготовката за Световната купа в Чехия. Тийнейджърката отново увери, че ще е готова за следващия сезон в алпийския сноуборд, който започва през декември.

"Ще ми липсва миналото лято, което прекарах, карайки кайт сърф и кросов мотор. Това лято ще бъде малко по-скучно, ще тренирам по фитнеси и спортни зали", каза с усмивка сноубордистката.

Баща ѝ изрази надежда травмите да не донесат никакви последици за дъщеря му.

"Трудно е да се каже, че всичко това ще е за добро, не е за добро. Надяваме се всичко да мине гладко и да се върнем там, където бяхме, защото детето беше здраво и на върха, после се оказа, че може да умре", сподели Анатолий Замфиров.

Тервел Замфиров, Малена Замфирова, Анатолий Замфиров, хазартна зависимост

