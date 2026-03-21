Сезонът в сноуборда приключи с българин в Топ 4

ЕПА/БГНЕС архив Александър Кръшняк постигна едва третото си класиране в Топ 10 и четвърто в Топ 20 във веригата за Световната купа.

Александър Кръшняк завърши на 4-то място в последния индивидуален старт от сезона за Световната купа по сноуборд в алпийските дисциплини - паралелен слалом във Винтерберг (Германия). Българският национал преодоля квалификациите с 10-о време, след което елиминира Дарио Кавизел (Швейцария) на 1/8-финалите и Маурицио Бормолини (Италия) на 1/4-финалите.

На 1/2-финалите 21-годишният ни състезател загуби гонката с австриеца Кристоф Карнер, а в малкия финал отстъпи пред неговия сънародник Александер Пайер. Така Австрия зае второто и третото място на почетната стълбичка, понеже във финала Карнер беше победен от корееца Лий Санг-хо, спечелил петия успех в кариерата си.

Кръшняк пък остана на косъм от втория си подиум, след като през януари сензационно завърши втори в същата дисциплина в Бад Гащайн (Австрия). Това е общо четвърто класиране в Топ 20 за българина, който има и едно 10-о място на паралелен слалом - в Давос (Швейцария) през декември 2025 г., и едно 19-о на паралелен гигантски слалом - в Криница (Полша) през март 2025 г.

В Топ 8 днес място намери още един българин. Тервел Замфиров се нареди 7-и, след като премина квалификациите с 12-и резултат и отпадна на 1/4-финалите, отстъпвайки пред Пайер.

Останалите ни трима представители в днешното заключително състезание отпаднаха в пресявките. Радослав Янков завърши 22-ри, Кристиан Георгиев е 33-ти, а Петър Гергьовски е 36-и сред общо 54 участници на старта.

С впечатляващото си представяне през сезона Александър Кръшняк зае 4-то място в крайното класиране за малкия Кристален глобус в паралелния слалом с актив от 156 т. Българинът беше изпреварен само от трима италианци - шампион в дисциплината стана Маурицио Бормолини с 277 т., следван от Габриел Меснер със 169 и Аарън Марч със 161.

Бормолини спечели и голямата Световна купа с общо 990 т., а челната тройка през сезона допълниха олимпийският шампион от Милано Кортина 2026 Бенямин Карл с 691 и Марч с 670. От българите най-предно място в генералното класиране постигна Радослав Янков - 13-и с 363 т. Тервел Замфиров завърши 16-и с 352 т., а Кръшняк е 27-и със 163 т.

Точката на сезон 2025/2026 г. в алпийския сноуборд ще бъде сложена в неделя с отборна надпревара при мъжете и жените.