Радослав Янков е 15-и в предпоследния кръг за СК

15 Март 2026
Радослав Янков намери място в Топ 16 на паралелния гигантски слалом за 9-и път този сезон.
Радослав Янков намери място в Топ 16 на паралелния гигантски слалом за 9-и път този сезон.

Радослав Янков зае 15-о място в паралелния гигантски слалом във Вал Сен Ком (Канада) - предпоследен кръг от сезона за Световната купа в алпийските дисциплини на сноуборда. 36-годишният чепеларец преодоля квалификациите именно с 15-о време, след което отпадна на 1/8-финалите.

В I кръг на директните елиминации българският ветеран беше изпреварен от двукратния олимпийски шампион в дисциплината Бенямин Карл. Златният медалист от игрите в Пекин 2022 и Милано Кортина 2026 впоследствие спечели надпреварата.

В големия финал 40-годишният австриец победи Маурицио Бормолини, който отпадна по трасето. Италианецът вече си гарантира Кристалния глобус за 2025/2026 г.

Трета позиция зае друг представител на Италия - Мирко Феличети, който в малкия финал изпревари Арвид Аунер (Австрия).

До края на кампанията остава само един индивидуален старт - паралелен слалом във Винтерберг (Германия) на 21 март. На следващия ден там ще бъде сложена точка на сезона с отборна надпревара на паралелен слалом.

Кръг преди края Бормолини е недостижим лидер в генералното класиране за Световната купа с актив от 945 т. Втори е Карл с 690 т., а трети е Аарън Марч (Италия) с 659 т.

От българите най-високо в подреждането е Янков с 354 т., отреждащи му 12-о място. Тервел Замфиров е 19-и с 316 т., Александър Кръшняк е 30-и със 113 т., Кристиан Георгиев е 49-и с 11 т., а Петър Гергьовски е 53-ти с 6 т.

