Малена Замфирова започва рехабилитация

Малена Замфирова вече става и е много по-добре, оповести служебният министър на здравеопазването - доц. Михаил Околийски в предаването на БНТ "Денят започва с Георги Любенов". Сноубордистката ни бе ударена от скиор на 3 март по време на уикенда от Световната купа в Шпиндлерув Млин, Чехия и се наложи да ѝ правят няколко операции, включително на бедрената кост и лопатката в рамото.

"Говорих с баща ѝ вчера, много по-добре е, става вече. Няма скъсани връзки и менискуси. Предстои рехабилитация на най-високо ниво, като на Линдзи Вон, за да може да се върне на пистата, защото тя е младо момиче. Предлагаме да заплатим лечението и след това вече, където се прецени от лекуващите лекари. България ще бъде на линия с всичките си ресурси, рехабилитация, клиники и прочие, това ще бъде абсолютно безплатно за семейството на Малена", подчерта той.

"Тук искам да кажа, че имаше невероятна координация на действията с президента на републиката госпожа Йотова, с Министерството на спорта, с Националната здравоосигурителна каса, която веднага издаде формуляр, за да може да се плати това лечение, тези операции. С Анатолий (Замфиров) сме се разбрали да дойде в Министерството и да видим какво още е необходимо", поясни доц. Околийски.

Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е локализирана, но повечето от заразените деца не са ваксинирани, заяви още . Това заяви служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски пред БНТ.

Министърът обясни, че институциите вече работят на терен за ограничаване на разпространението. "В момента заразата е ограничена в този район. На терен в момента работят, както колегите от РЗИ, така и здравните медиатори. Ние много разчитаме на тях, за да трасират пътя на тези дечица, които са се заразили. За съжаление, повечето от тях не са ваксинирани – около 95%, само едно дете е ваксинирано, което показва занемаряването на идеята за важност от тези ваксинации. Онзи ден колега на отговорна позиция каза, че на 94% е ваксиналното покритие срещу морбили, за съжаление това не е така, то е компроментирано. Тук за да може да създадем доверие сред родителите е много важна съвестната работа на здравните медиатори“, обясни служебният здравен министър доц. Михаил Околийски.

По думите му именно ниското ваксинационно покритие създава условия за възникване на подобни огнища. Министърът коментира и възможностите за контрол от страна на здравните власти.

"Има много мерки, които мога да се вземат и те се взимат. Най-голямата, която започнахме с вас БНТ, е борбата с дезинформацията, по отношение на ваксините“, каза министърът. Той подчерта, че е много важно хората да не вярват на полуистини и дезинформация, а да се ваксинират. В тази връзка посочи, че лекарите се борят за живота на 5-месечно бебе.

"В тези семейства се ширят дезинформации, които са плод на хрумка, на системни кампании, които идват от Изтока и компроментират из основи европейската интеграция, науката.“

Във връзка с това дали няма как здравните служби да осъществяват по-голям контрол, доц. Околийски обясни, че те го правят, но има много хора, които не са здравноосигурени, което е голям проблем.