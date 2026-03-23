Децата с морбили вече са 17

Днес, 18:00
Заболяването започва постепенно с повишаване на температурата, а след това се появява и характерен обрив.
17 деца са заболели от морбили в община Бяла Слатина, област Враца. До момента лабораторно потвърдени са 9 случая, а при останалите предстои потвърждаване, съобщи здравното министерство. Миналата седмица бяха регистрирани първите осем заразени на възраст от 5 месеца до 7 г. Новите случаи са деца на възраст от 11 месеца до 15 г., като има и един медицински служител.

14 от заболелите са в болница, а две деца вече са изписани. При поява на обрив или зачервяване на очите (конюнктивит), придружени с повишаване на температурата, родителите следва да изолират детето и да се консултират при първа възможност с лекар, съветват от здравното министерство. Оттам призовават всички родители да проверят имунизационния статус на своите деца и при пропуск да се обърнат към личния лекар в най-кратък срок. В страната трябва да се проведе и извънредна имунизация именно на децата, които имат пропусната доза.

Ваксината срещу морбили е в задължителния имунизационен календар, безплатна е и е доказано ефикасна, но миналата година има рекорден срив в нивото на ваксинация сред децата. Обхванатите деца на 13-месечна възраст са били едва 89%, а на 12 г. – 82%. За сравнение през 2024 г. обхватът е съответно 94% и 90%. 

СИМПТОМИ

Заболяването започва постепенно с повишаване на температурата, кихане, хрема, сълзотечение, светобоязън, груба, неповлияваща се от обичайното лечение кашлица и температура, достигаща до 38,5 - 39 ⁰С, пише на сайта на здравното министерство за ваксините "Плюс мен".

Децата стават апатични, плачливи, губят апетит. След кратко понижение или нормализиране температурата отново се повишава до 39 - 40 ⁰С и се появява характерният макуло-папулозен обрив. Той се развива етапно, като първоначално обхваща лицето (около носа и зад ушите), шията и горната част на гръдния кош. След това ангажира тялото и крайниците. Общият вид на кожата наподобява географска карта.

ПРЕДАВАНЕ

Морбилният вирус се отделя във въздуха при говор, издишване, кихане, кашляне и плач. Обикновено заразяването с морбили се осъществява при близък, непосредствен контакт на възприемчивите лица с болния на разстояние 1-2 метра в закрити помещения, транспортни средства, училища. Вирусът прониква през лигавицата на горните дихателни пътища и конюнктивите.

Ключови думи:

морбили

