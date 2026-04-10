Случаите на морбили в България нараснаха до 101

Oбщо 101 души са заболели от морбили (дребна шарка) в България, съобщи министерството на здравеопазването (МЗ). Това е с близо 30 повече отпреди седмица, когато случаите бяха 73.

Разпространението на заразното заболяване все така остава на територията само на 5 области. Най-много са случаите във Враца - 80, в Плевен са 12, Ловеч - 6, в София-град - 2 и в София-област 1. Съответно и концентрацията на случаите е най-голяма във Врачанско 54,79 на 100 000 души население. В Плевенско гъстотата е 5,57 / 100 000, в Ловеч - 5,41 / 100 000, в София-град - 0,15 / 100 000 и в София-област - 0,45 / 100 000.

Най-много се заразяват децата - 90 от всички 101 случая (89%). Макар при разпределението по възрасти да се отчитат най-много случаи в групата 5-9 г. (30), най-голяма е заболяемостта при децата под 1-годишна възраст - 22,64 заболели на 100 000 население.

Повече от половината заболели са неваксинирани, а при 7 имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за приложена ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, съобщава още МЗ.

От началото на разпространението на морбили, в България са поставени над 13 000 ваксини. Най-много деца са ваксинирани в София-град (2291), Пловдив (1243), Бургас (1045) и Враца (768).

Министерството на здравеопазването отново напомня, че причинителят на морбили е силно заразен. Ако човек не е ваксиниран или преболедувал трябва да избягва контакти с болни, за да се намали вероятността от заразяване.