И в София вече има случай на морбили

03 Апр. 2026
73 случая на морбили са регистрирани у нас от 18 март до 3 април, показва актуалната информация на сайта на здравното министерство. Разпространението на заразното заболяване вече достигна София и Софийска област, като случаи са установени и във Враца, Ловеч и Плевен. В София засега става дума за заразено 8-месечно бебе. Най-много случаи – 83,5%, са на територията на област Враца. 

По първоначални данни, при 61 от случаите е установена връзка с болен. Заболелите са на възраст до 48 г., като 68 от тях са деца. Най-висока е заболяемостта при децата под 1 г. – 24,35 заболели на 100 000 население.

Навременната имунизация е най-сигурният начин да предпазим децата си от тежко протичане на заболяването и да ограничим разпространението му, посочват от МЗ.

 

Още новини по темата

43 са случаите на морбили в страната
30 Март 2026

Децата с морбили вече са 17
23 Март 2026

Малена Замфирова започва рехабилитация
22 Март 2026

МЗ разпореди извънредна имунизация заради 8 случая на морбили
19 Март 2026

Има риск от взрив на морбили заради малкото ваксинирани
26 Апр. 2023

67 милиона деца са пропуснали ваксини заради пандемията
20 Апр. 2023

Неимунизираните срещу морбили деца са нараснали двойно
27 Ноем. 2022

Ръст на болните от морбили има в Пернишко
14 Февр. 2020

Самоа обяви извънредно положение заради епидемия от морбили
18 Ноем. 2019

Германия въведе задължителна ваксина срещу морбили
14 Ноем. 2019

Проф. Кантарджиев: Епидемията от морбили затихва
19 Септ. 2019

СЗО: Дезинформацията възроди морбили в Европа
30 Авг. 2019

Случаите на морбили в България отново зачестяват
30 Май 2019

Близо 500 са заболелите от морбили у нас от началото на годината
29 Апр. 2019

