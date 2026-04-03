И в София вече има случай на морбили

73 случая на морбили са регистрирани у нас от 18 март до 3 април, показва актуалната информация на сайта на здравното министерство. Разпространението на заразното заболяване вече достигна София и Софийска област, като случаи са установени и във Враца, Ловеч и Плевен. В София засега става дума за заразено 8-месечно бебе. Най-много случаи – 83,5%, са на територията на област Враца.

По първоначални данни, при 61 от случаите е установена връзка с болен. Заболелите са на възраст до 48 г., като 68 от тях са деца. Най-висока е заболяемостта при децата под 1 г. – 24,35 заболели на 100 000 население.

Навременната имунизация е най-сигурният начин да предпазим децата си от тежко протичане на заболяването и да ограничим разпространението му, посочват от МЗ.