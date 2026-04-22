Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

20 000 деца са ваксинирани след взрива от морбили

Днес, 14:09
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
МЗ отчете 20 000 ваксинирани деца от март насам.

20 000 деца са ваксинирани срещу морбили от началото на март, когато се появиха първите случаи на заразното заболяване у нас, съобщи Илия Тасев, директор на дирекция "Обществено здраве" към здравното министерство, цитиран от БТА. Това е внушително постижение на фона на спадналото покритие на ваксината през миналата година.

В момента случаите в страната са 159, като разпространението е ограничено в седем области. Най-много са случаите във Враца - 114. Болни са регистрирани и в областите Плевен (19), Ловеч (11), София-град (2), Габрово (1), Монтана (1) и София-област (1) по данни към вчерашния ден. Както се вижда, в четири области случаите засега са единични.

83% от заболелите са деца. Има деца, за които има данни по документи, че са имунизирани, но ще бъде направена допълнителна проверка дали не става дума за фиктивни имунизации. Има допълнителни изследвания, които биха могли да се направят за доказване на наличие на антитела. Проверките не са приключили, но при установяване на нарушения или пропуски, законодателството е предвидило санкции, припомни Тасев. Той обаче допълни, че не всяко дете изгражда имунитет срещу силно заразното заболяване.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

морбили

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа