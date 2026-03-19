Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МЗ разпореди извънредна имунизация заради 8 случая на морбили

Огнището е установено в Бяла Слатина, а ще се ваксинират всички с пропуснати ваксини

19 Март 2026Обновена
ЕПА/БГНЕС

Осем случая на морбили са потвърдени на територията на община Бяла Слатина, област Враца, обяви здравното министерство. Заболелите са деца на възраст от 5 месеца до 7 години. Те са настанени в лечебно заведение. С данни за проведена имунизация срещу морбили е само едно от децата.

Към настоящия момент се провежда епидемиологично проучване за определяне на контактните лица, издирване на други заболели и предприемане на противоепидемични мерки. От началото на годината в страната е регистриран още един случай на морбили в област Пазарджик. Той е при дете, пристигнало от Великобритания. За 2025 г. са съобщени 2 случая, а през 2024 г. те са били общо 27. Родителите на деца, които не са ваксинирани за възрастта си, трябва в кратки срокове да посетят общопрактикуващия им лекар за поставяне на една доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола.

По предварителни данни, имунизационният обхват срещу морбили през 2025 г. отчита съществен спад, като са регистрирани едни от най-ниските стойности за последните 10 години. Обхванатите деца на 13-месечна възраст са едва 89%, а на 12 г. – 82%. За сравнение през 2024 г. обхватът е съответно 94% и 90%. В тази връзка и предвид регистрираното епидемично разпространение на заболяването в област Враца, Министерството на здравеопазването разпореди провеждането на извънредна имунизация срещу морбили в страната на всички деца с пропуснати ваксини.

Морбили, известна и като дребна шарка, е една от най-заразните болести. Подлежи на задължителна имунизация – без нея 95% от населението ще мине през заразата до 15-атата си година. Напоследък се завръща в Европа, но България като никога се отличаваше с малко случаи на фона на останалите. Все пак, периодично, поради натрупане на неимунизирано население, в страната се регистрират епидемични взривове или епидеции с различен брой заболели. През 2009-2011 г. в страната е регистрирана епидемия от морбили, засегнала над 24 000 лица, с 24 починали (20 от които деца).

 

Как се проявява

Характеризира се с обща интоксикация, възпаление на лигавицата на горните дихателни пътища, характерен кожен обрив и често настъпващи усложнения. 

Инкубационният период е от 11 до 21 дни, средно 12-14 дни.

Заболяването започва постепенно с повишаване на температурата, кихане, хрема, сълзотечение, светобоязън, груба, неповлияваща се от обичайното лечение кашлица и температура, достигаща до 38,5 - 39 ⁰С, пише на сайта на здравното министерство за ваксините "Плюс мен"

Децата стават апатични, плачливи, губят апетит. След кратко понижение или нормализиране температурата отново се повишава до 39 - 40 ⁰С и се появява характерният макуло-папулозен обрив. Той се развива етапно, като първоначално обхваща лицето (около носа и зад ушите), шията и горната част на гръдния кош. След това ангажира тялото и крайниците. Общият вид на кожата наподобява географска карта.

 

Как се предава

Морбилният вирус се отделя във въздуха при говор, издишване, кихане, кашляне и плач. Обикновено заразяването с морбили се осъществява при близък, непосредствен контакт на възприемчивите лица с болния на разстояние 1-2 метра в закрити помещения, транспортни средства, училища. Вирусът прониква през лигавицата на горните дихателни пътища и конюнктивите.

 

До какви усложнения води

Най-честите усложнения след преболедуване на морбили са:

  • ушна инфекция, която може да доведе до загуба на слуха и глухота;
  • диария;
  • пневмония – основна причина за смърт от морбили;
  • енцефалит – водещ до гърчове и умствена изостаналост;
  • подостър склерозиращ паненцефалит – много рядко усложнение, водещо до смърт.

30% от преболедувалите морбили развиват усложнения.

След преболедуване е характерна продължителна обща слабост, безсилие, повишена уморяемост.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

морбили

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?