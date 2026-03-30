43 са случаите на морбили в страната

Общо 43 случая на морбили са регистрирани в страната, като разпространението на опасното заразно заболяване вече обхваща три области. 37 са случаите в община Бяла Слатина, откъдето тръгна първото огнище, 2 са в община Плевен и по 1 случай има в общините Козлодуй, Луковит, Ябланица и Ловеч, съобщи здравното министерство.

Най-много са заболелите деца на възраст от 5 месеца до 15 години. Двама са възрастните пациенти. Мъж на 25 г., който живее в община Ловеч и жена на 48 г., която живее в община Плевен.

При всеки случай се провеждат епидемиологични проучване за определяне на контактните лица и техния имунизационен статус. При необходимост същите се насочват за имунизация към общопрактикуващите им лекари.

Заболелите от морбили се хоспитализират в структура за лечение на инфекциозни заболявания с цел ограничаване разпространението на причинителя.

Продължава издирването и обхващането на деца с пропуснати имунизации, както и такива подлежащи през настоящата година на задължителна имунизация/реимунизация срещу морбили.

Министерството на здравеопазването отново призовава всички родители да проверят имунизационния статус на своите деца и при пропуск да се обърнат към личния лекар в най-кратък срок. Навременната имунизация е най-сигурният начин да предпазим децата си от тежко протичане на заболяването и да ограничим разпространението му, посочват от МЗ. Днес в специалния сайт за ваксините "Плюс мен" от министерството са пуснали полезен материал с митове и факти за ваксината срещу морбили. Министерството ще актуализира ежедневно и данните за заболелите.