Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

43 са случаите на морбили в страната

Днес, 18:58
Ваксината остава най-сигурният начин децата да бъдат предпазени от морбили.
Pixabay
Ваксината остава най-сигурният начин децата да бъдат предпазени от морбили.

Общо 43 случая на морбили са регистрирани в страната, като разпространението на опасното заразно заболяване вече обхваща три области. 37 са случаите в община Бяла Слатина, откъдето тръгна първото огнище, 2 са в община Плевен и по 1 случай има в общините Козлодуй, Луковит, Ябланица и Ловеч, съобщи здравното министерство.

Най-много са заболелите деца на възраст от 5 месеца до 15 години. Двама са възрастните пациенти. Мъж на 25 г., който живее в община Ловеч и жена на 48 г., която живее в община Плевен.

При всеки случай се провеждат епидемиологични проучване за определяне на контактните лица и техния имунизационен статус. При необходимост същите се насочват за имунизация към общопрактикуващите им лекари.

Заболелите от морбили се хоспитализират в структура за лечение на инфекциозни заболявания с цел ограничаване разпространението на причинителя.

Продължава издирването и обхващането на деца с пропуснати имунизации, както и такива подлежащи през настоящата година на задължителна имунизация/реимунизация срещу морбили.

Министерството на здравеопазването отново призовава всички родители да проверят имунизационния статус на своите деца и при пропуск да се обърнат към личния лекар в най-кратък срок. Навременната имунизация е най-сигурният начин да предпазим децата си от тежко протичане на заболяването и да ограничим разпространението му, посочват от МЗ. Днес в специалния сайт за ваксините "Плюс мен" от министерството са пуснали полезен материал с митове и факти за ваксината срещу морбили. Министерството ще актуализира ежедневно и данните за заболелите.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

морбили

Още новини по темата

Децата с морбили вече са 17
23 Март 2026

Малена Замфирова започва рехабилитация
22 Март 2026

МЗ разпореди извънредна имунизация заради 8 случая на морбили
19 Март 2026

Има риск от взрив на морбили заради малкото ваксинирани
26 Апр. 2023

67 милиона деца са пропуснали ваксини заради пандемията
20 Апр. 2023

Неимунизираните срещу морбили деца са нараснали двойно
27 Ноем. 2022

Ръст на болните от морбили има в Пернишко
14 Февр. 2020

Самоа обяви извънредно положение заради епидемия от морбили
18 Ноем. 2019

Германия въведе задължителна ваксина срещу морбили
14 Ноем. 2019

Проф. Кантарджиев: Епидемията от морбили затихва
19 Септ. 2019

СЗО: Дезинформацията възроди морбили в Европа
30 Авг. 2019

Случаите на морбили в България отново зачестяват
30 Май 2019

Близо 500 са заболелите от морбили у нас от началото на годината
29 Апр. 2019

МЗ иска да внесе 200 ваксини срещу морбили и на свободния пазар
24 Апр. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се готви за ролята на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?