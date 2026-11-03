Финландия оглави съпротива срещу връщането на Русия в хокея

ЕПА/БГНЕС Руският президент Владимир Путин позира с деца от хокейната школа на "Торпедо" (Нижни Новгород) при посещението си в ледения комплекс "Волга Арена" в града в края на лятото. Несекващите агресивни военни действия на Кремъл в Украйна предизвикаха яростен отпор срещу решението на CAS за връщане на страната агресор в световния хокей.

Яростна европейска съпротива се заформи срещу връщането на Русия в международните турнири по хокей на лед. Реакцията беше предизвикана от решението на Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана да отмени наказанието на руската хокейна федерация (ФХР), наложено през 2022 г. заради военната инвазия на страната агресор в Украйна, и да задължи международната централа (IIHF) да възстанови правата на "сборная" на всички нива.

Финландската национална асоциация (FIHA) поде кампания срещу реабилитирането на руските отбори, декларирайки публично, че ще използва "всички възможни средства, за да попречим на Русия да участва отново в световните първенства". От Хлезинки добавиха, че са започнали и "активни разговори" с останалите страни членки на IIHF, за да бъде координирана обща позиция.

"В момента работим за обединяването на възможно най-много държави, за да заявим категорично пред IIHF, че нито една от нас няма да играе срещу Русия при тези обстоятелства. Нашата позиция е ясна - няма да излизаме на леда срещу руски отбори, докато агресивната война срещу Украйна продължава", заяви президентът на FIHA Хейки Хиетанен.

Finland, the reigning world champion, has announced that it will refuse to play against Russia at the Ice Hockey World Championships as long as Russia's invasion of Ukraine continues.



Finland is now working with other Nordic and major European hockey nations to form a united… pic.twitter.com/5ctGMV1gBx — Vatnik Soup (@vatniksoup) 2 ноември 2026 г.

Тази седмица се провежда двудневно заседание на изпълнителния борд на IIHF, като въпросът с руското участие е основна тема на дискусиите. Според съдебното решение първият турнир, в който Русия трябва да бъде допусната обратно, е световното първенство за младежи в Канада през декември 2027 г.

Още през пролетта догодина пък е световното първенство за мъже в Германия (13-30 май). От местния хокеен съюз (DEB) обявиха, че обмислят да се откажат от домакинството, ако по някакъв начин бъдат принудени да включат "сборная" в турнира.

Същото декларира и финландският град Турку, заявявайки, че няма да домакинства на световното първенство за младежи през 2028 г., ако руският отбор бъде допуснат до участие. Местните власти подчертаха, че провеждането на турнира при такова условие би било "в разрез с етичните принципи на общината".

"Действаме според нашите ценности, дори когато това означава да се откажем от значими събития и възможностите, които те носят. Докато Русия води война в Украйна, ние не можем да приемем нейния национален отбор в Турку", категорична бе кметът на града Пиа Ело.

The Mayor of the Finnish city of Turku said today that they will withdraw as hosts of the 2028 World Juniors if Russia is allowed in. Arbitration courts can find all the loopholes in IIHF regulations they want, but at the end of the day it's all about people and human values.… — Szymon Szemberg (@Sz1909_Szemberg) 2 ноември 2026 г.

ПОЛИТИЧЕСКА СЪПРОТИВА

Чешкото правителство пък съобщи, че няма да издаде визи на руски хокеистки за световното първенство за девойки до 18 г., което ще се проведе през януари 2027 г. в Острава.

"Решението от Швейцария по никакъв начин не ни задължава“, посочи министърът на вътрешните работи на Чехия Лубомир Метнар. Премиерът Андрей Бабиш пък коментира: "Безсмислено е изобщо да говорим за това сега. Все едно казваме, че войната е нещо нормално и че убийствата на хора в Украйна са нормални. Не, това не е нормално."

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха също призова държавите да бойкотират руското присъствие в елитния спорт. В социалната мрежа "Екс" той подчерта, че престъпленията на страната не може да бъдат разграничавани от нейния флаг и национални отбори.

РЕКЛАМЕН БОЙКОТ

Решението на CAS предизвика и незабавни търговски последствия. Шведската мебелна компания "Ей Джей Продъктс" (AJ Produkter), която е официален спонсор на световните първенства по хокей на лед за мъже от 1989 г. насам, обяви, че ще оттегли рекламата и финансовата подкрепа за IIHF, ако Русия участва.

"В бизнеса има множество трудни решения, които трябва да бъдат взимани. Това не беше едно от тях", заяви изп. директор на "Ей Джей" Дейвид Брей.