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Американка спечели първа победа в ските на 14-ия си сезон

Молцан триумфира в Зьолден, докато всички чакаха 111-ия успех на Шифрин

Днес, 16:15
Пола Молцан се усмихва широко и шумно след първия успех в кариерата си за Световната купа в алпийските дисциплини на ските.
ЕПА/БГНЕС
Пола Молцан се усмихва широко и шумно след първия успех в кариерата си за Световната купа в алпийските дисциплини на ските.

Сезонът в алпийските ски започна с американска победа, но не тази, която всички очакваха. Пола Молцан спечели гигантския слалом за жени в Зьолден, който даде старт на 61-вата кампания за Световната купа.

По ирония на съдбата това е изобщо първият успех в кариерата на 32-годишната Молцан, която има зад гърба си 13 сезона за Кристалния глобус. Досега най-доброто ѝ представяне бяха шест втори места, а общо се беше качвала 10 пъти на почетната стълбичка.

Днес тя най-сетне заслужи да стъпи на най-високото място на подиума, комбинирайки общо време 2:14,82 мин. от двата манша в австрийския курорт. Втора само на една стотна остана Лара Колтури от Албания, а трета се нареди германката Ема Айхер с пасив от 52 стотни спрямо победителката.

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Голямата звезда на алпийските дисциплини Микаела Шифрин, която водеше след първия манш и изглеждаше устремена към 111-ата си победа за Световната купа, направи разочароващо второ спускане и остана далеч от Топ 3. 31-годишната американка събра общ резултат от 2:15,65 мин., отредил ѝ едва 7-а позиция в крайното класиране.

Шесткратната носителка на Кристалния глобус, която с трофея през миналия сезон изравни рекорда от 70-те години на австрийската легенда Анемари Мозер-Прьол, описа предстоящата нова кампания като "сезон на изследване". Олимпийската шампионка в слалома от игрите в Сочи 2014 и Милано Кортина 2026 и в гигантския слалом от ПьонгЧанг 2018 обяви, че ще се съсредоточи повече върху гигантския и супергигантския слалом. Шифрин не е печелила гигантски слалом от 2023 г., а супер Г - от 2022 г.

Иначе тя държи рекордите както в отделните дисциплини с 22 победи на гигантски слалом и със 73 на слалом, така и със своите общо 110 успеха.

Утре в Зьолден предстои и мъжкият гигантски слалом, с който ще се открие и сезонът при силния пол.

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