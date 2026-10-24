Американка спечели първа победа в ските на 14-ия си сезон

Сезонът в алпийските ски започна с американска победа, но не тази, която всички очакваха. Пола Молцан спечели гигантския слалом за жени в Зьолден, който даде старт на 61-вата кампания за Световната купа.
По ирония на съдбата това е изобщо първият успех в кариерата на 32-годишната Молцан, която има зад гърба си 13 сезона за Кристалния глобус. Досега най-доброто ѝ представяне бяха шест втори места, а общо се беше качвала 10 пъти на почетната стълбичка.
Днес тя най-сетне заслужи да стъпи на най-високото място на подиума, комбинирайки общо време 2:14,82 мин. от двата манша в австрийския курорт. Втора само на една стотна остана Лара Колтури от Албания, а трета се нареди германката Ема Айхер с пасив от 52 стотни спрямо победителката.
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#worldcupsoelden #fisalpine #paulamoltzan
International Ski Federation: as the governing body of international skiing and snowboarding, FIS manages the Olympic disciplines of Alpine Skiing, Cross-Country Skiing, Ski Jumping, Nordic Combined, Freestyle Skiing and Snowboarding, including setting the international competition rules.
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#worldcupsoelden #fisalpine #paulamoltzan
International Ski Federation: as the governing body of international skiing and snowboarding, FIS manages the Olympic disciplines of Alpine Skiing, Cross-Country Skiing, Ski Jumping, Nordic Combined, Freestyle Skiing and Snowboarding, including setting the international competition rules.
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#worldcupsoelden #fisalpine #emmaaicher #laracolturi #paulamoltzan
International Ski Federation: as the governing body of international skiing and snowboarding, FIS manages the Olympic disciplines of Alpine Skiing, Cross-Country Skiing, Ski Jumping, Nordic Combined, Freestyle Skiing and Snowboarding, including setting the international competition rules.
Thank you for watching, don’t forget to like, subscribe and hit the bell if you want to be kept up to date with all our latest content!
For further information about FIS Alpine visit
👉 http://www.fis-ski.com/alpine-skiing/
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#worldcupsoelden #fisalpine #emmaaicher #laracolturi #paulamoltzan
International Ski Federation: as the governing body of international skiing and snowboarding, FIS manages the Olympic disciplines of Alpine Skiing, Cross-Country Skiing, Ski Jumping, Nordic Combined, Freestyle Skiing and Snowboarding, including setting the international competition rules.
Голямата звезда на алпийските дисциплини Микаела Шифрин, която водеше след първия манш и изглеждаше устремена към 111-ата си победа за Световната купа, направи разочароващо второ спускане и остана далеч от Топ 3. 31-годишната американка събра общ резултат от 2:15,65 мин., отредил ѝ едва 7-а позиция в крайното класиране.
Шесткратната носителка на Кристалния глобус, която с трофея през миналия сезон изравни рекорда от 70-те години на австрийската легенда Анемари Мозер-Прьол, описа предстоящата нова кампания като "сезон на изследване". Олимпийската шампионка в слалома от игрите в Сочи 2014 и Милано Кортина 2026 и в гигантския слалом от ПьонгЧанг 2018 обяви, че ще се съсредоточи повече върху гигантския и супергигантския слалом. Шифрин не е печелила гигантски слалом от 2023 г., а супер Г - от 2022 г.
Иначе тя държи рекордите както в отделните дисциплини с 22 победи на гигантски слалом и със 73 на слалом, така и със своите общо 110 успеха.
Утре в Зьолден предстои и мъжкият гигантски слалом, с който ще се открие и сезонът при силния пол.