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Алберт Попов откри сезона с място в Топ 10

Българският скиор постигна най-доброто си класиране на слалома в Леви

Днес, 15:18
Алберт Попов преодолява врата по време на първия манш от слалома в Леви.
ЕПА/БГНЕС
Алберт Попов преодолява врата по време на първия манш от слалома в Леви.

Водещият български скиор Алберт Попов финишира в Топ 10 на първото си състезание от новия сезон за Световната купа в алпийските дисциплини - слалома в Леви. 29-годишният състезател от София комбинира общо време от двата манша 1:49,55 мин. и зае 10-о място в крайното класиране - неговото най-добро представяне във финландския зимен център.

Аби беше 18-и след първия манш, но във втория даде 5-о време и се придвижи с осем позиции нагоре. Изключително добре българинът се справи в най-стръмната част на пистата, където записа най-бързото преминаване сред всички скиори във второто спускане.

Това е общо 12-о класиране на Попов в челната десетка на състезание от веригата за Кристалния глобус, като всичките са в коронната му дисциплина. Той има още четири 10-и места, две 9-и, две 6-и, едно 4-то, едно 3-то и едно 1-во - историческата му победа в Мадона ди Кампильо на 8 януари 2025 г.

Победител за втора поредна година в Леви стана роденият в Норвегия бразилец Лукас Пинейро Бротен. Носителят на малката Световна купа в слалома беше лидер още след първия манш и макар да допусна някои неточности във втория, запази преднината си, постигайки общ резултат от 1:48,04 мин.

Призовата тройка допълниха французинът Клеман Ноел (+0,56 сек.) и швейцарецът Лоик Меяр (+0,73) В топ 5 влязоха още шведът Фабиан Акс Шварц (+0,86) и италианецът Алекс Винацер (+0,87).

Другият български национал Калин Златков се нареди 61-ви сред 65-има, успели да стигнат до финала на първия манш. На старт днес застанаха общо 86 алпийци, като 20 от тях не завършиха първото спускане, а един беше дисквалифициран. Във втория манш отпаднаха още седем скиори и още един беше дисквалифициран, за да останат само 22-ма в крайното подреждане.

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