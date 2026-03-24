Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бразилия вече има и Световна купа в ските

Микаела Шифрин спечели победа №110, но ще почака до утре за Кристалния глобус

Днес, 15:42
Лукас Пинейро Бротен целува първия Кристален глобус в историята на ските за Бразилия - малката купа в гигантския слалом.
Исторически за Бразилия се оказа предпоследният ден от сезон 2025/2026 в алпийските ски. Олимпийският шампион от Милано Кортина 2026 Лукас Пинейро Бротен спечели гигантския слалом от Финалите за Световната купа в Лилехамер и триумфира с титлата в дисциплината.

А по този начин най-голямата страна в Южна Америка се сдоби с първия си Кристален глобус в "белите" спортове, след като миналия месец благодарение на родения в Норвегия скиор получи и изобщо първия си медал от зимни олимпийски игри, при това златен.

Днес 25-годишният Бротен комбинира общо време от двата манша 2:20,65 мин. и се възползва максимално от сензационното отпадане в първия манш на досегашния лидер в гигантския слалом и носител на голямата Световна купа Марко Одермат. Швейцарецът приключи сезона с 495 т. и остана на второ място в дисциплината, изпреварен от бразилеца, събрал 547 т. в крайното класиране. Трети в подреждането за малкия глобус се нареди друг швейцарец - Лоик Меяр, с 486 т.

Меяр също имаше шансове за купата, но завърши втори в днешната надпревара, на 58 стотни от победителя. Трети в състезанието пък се нареди Атле Лие Макграт (Норвегия) с пасив от 0,87 сек. спрямо Бротен.

Последният старт за сезона е утре на слалом. В заключителното състезание ще участва и Алберт Попов, който заема 21-во място във временното класиране на най-техничната дисциплина.

ПРИ ЖЕНИТЕ

Най-успешната скиорка на всички времена Микаела Шифрин затвърди тоталната си доминация в женския слалом този сезон. 31-годишната американка спечели финалното състезание в дисциплината и записа своята победа №110 във веригата за Световната купа, само увеличавайки абсолютния рекорд.

В Лилехамер днес Шифрин постигна общо време от двата манша 2:07,61 мин. и остави конкурентките си на повече от секунда и половина зад себе си. Втора финишира швейцарката Венди Холденер (+1,32 сек.), а трета стана германката Ема Айхер (+1,36 сек.).

Мястото на подиума за Айхер съхрани частично интригата в борбата за големия Кристален глобус. Кръг преди края на сезона Шифрин е лидер в генералното класиране с 1386 т., а Айхер е втора с 1301 т. Разликата от 85 т. означава, че в заключителния гигантски слалом утре американката се нуждае от място в Топ 15, за да подпечата своята 6-а Световна купа, с която би изравнила рекорда на австрийската легенда Анемари Мозер-Прьол.

Иначе Микаела отдавна си беше гарантирала малкия глобус в слалома - за 9-и път в своята феноменална кариера. Този сезон тя беше почти безупречна в дисциплината, печелейки 9 победи от 10 старта и завършвайки веднъж втора.

Най-близо до шампионския актив на Шифрин от 980 т. се наредиха две швейцарки - Камий Раст с 538 т. и Венди Холденер с 498 т.

Микаела Шифрин сияе на пистата в Лилехамер със своята 9-а Световна купа в слалома.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ски алпийски дисциплини, Лукас Пинейро Бротен, Микаела Шифрин

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?