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Бразилска фиеста даде тон за новия алпийски сезон

Лукас Пинейро Бротен остава непобеден на гигантски слалом след Милано Кортина 2026

Днес, 15:24
Лукас Пинейро Бротен се е навел максимално напред, за да спечели всяка възможна стотна от секундата, пресичайки финалната линия на гигантския слалом в Зьолден.
ЕПА/БГНЕС
Лукас Пинейро Бротен се е навел максимално напред, за да спечели всяка възможна стотна от секундата, пресичайки финалната линия на гигантския слалом в Зьолден.

Носителят на малкия Кристален глобус в гигантския слалом Лукас Пинейро Бротен спечели четвърто поредно състезание в дисциплината, триумфирайки в откриващия старт от новия сезон за Световната купа в алпийските ски. Бразилецът зададе тон за кампанията с успех в австрийския курорт Зьолден, комбинирайки общо време от двата манша 1:44,72 мин.

Олимпийският шампион от Милано Кортина 2026, който през февруари донесе изобщо първия медал на Бразилия от зимни игри - при това златен, даде най-доброто време в първия манш и с разумно каране във втория финишира с аванс от 48 стотни пред конкуренцията. Тройката допълниха двама швейцарци, разделени само от 0,01 сек. помежду си - втори се нареди олимпийският шампион в слалома Лоик Меяр, а трети стана носителят на големия Кристален глобус от последните пет сезона Марко Одермат (+0,49 сек.).

"Победата за мен днес е облекчение, защото се подготвях много през лятото", каза щастливият Лукас.

Трасето днес беше скъсено поради силните ветрове в горната част на глетчера Ретенбах и състезанието се проведе при доста трудни условия. Въпреки това Пинейро Бротен остава непобеден в гигантския слалом от олимпийския си пробив насам, като спечели и последните две състезания в дисциплината за Световната купа миналия сезон, за да си осигури малкия глобус.

Роденият в Норвегия скиор смени националността си преди две години, за да представлява родината на майка си. Той вече има общо 9 победи за Световната купа, като последните четири от тях са под бразилското знаме.

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