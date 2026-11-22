ЕПА/БГНЕС Алберт Попов се представи силно в първия манш в Гургл, но приключи разочароващо във втория.

След страхотното начало на сезона Алберт Попов преживя разочарование във втория си старт от календара за Световната купа по ски алпийски дисциплини. Миналата неделя българинът завърши 10-и на слалома в Леви в дебютното си състезание за 2026/2027 г., но днес не стигна до финала на най-техничната дисциплина в Гургл.

29-годишният софиянец се представи силно в I манш в австрийския курорт и даде 19-о време - с 1,67 сек. по-бавно от това на лидера Тимон Хауган. От застаналите на старт общо 67 слаломисти само 42-ма завършиха първото спускане - 24-ма отпаднаха заради грешки, а един беше дисквалифициран.

Сензационно надпреварата набързо приключи дори за лидера в генералното класиране и носител на малкия Кристален глобус в дисциплината Лукас Пинейро Бротен. Бразилецът с норвежки произход пропусна врата в горната част на трасето.

Същото се случи и с Попов във II манш. Българинът стартира амбицирано второто си спускане, но обърка ритъма още на осмото колче, което остана между двете му ски. Така Аби стана един от общо петимата отпаднали при второто преминаване по трасето.

Другият наш национал Калин Златков зае 41-во място в първия манш, след като даде второто най-слабо време сред финиширалите (+3,96 сек.). Зад него се нареди само Хоаким Саларич Буаселс (+4,09 сек.).

Победата днес извоюва норвежецът Тимон Хауган, който след като даде най-добрия резултат в първото спускане, кара стабилно и във второто и комбинира общо време от 1:42,55 мин. Втори и трети на почетната стълбичка се качиха сънародникът му Ерик Солберг (+0,60 сек.) и швейцарецът Танги Неф (+0,88 сек.).

The run that secured the win! 🏆

Watch Timon Haugan’s 🇳🇴 winning run in Gurgl! #fisalpine #worldcupgurgl pic.twitter.com/s6hbeYfXoj — Ski and Snowboard World Cup (@fisalpine) 22 ноември 2026 г.

Така Хауган излезе начело в класирането на слалома със 113 т. от първите две състезания в дисциплината този сезон. Той задмина Клеман Ноел (104 т.) и Лукас Пинейро Бротен (100 т.). Алберт Попов е 20-и с 26 т.

В генералното класиране Бротен остава водач с 200 т., следван от Лоик Меяр (151 т.) и Тимон Хауган (113 т.). Тук Попов е 26-и с актива си от слаломите.