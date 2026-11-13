"Оставка!" бе най-слабото след новия провал на националите ни

СПОРТАЛ Капитанът на националния ни отбор Илия Груев (вдясно) крачи посърнал, докато исландците се радват на поредния си гол на ст. "Христо Ботев" в Пловдив.

Мъжкият национален отбор по футбол на България записа поредна унизителна загуба - с 0:5 от Исландия в мач от група 4 на Лига С в турнира Лига на нациите. Малцината зрители на стадион "Христо Ботев" в Пловдив - не повече от 300 души, не се стърпяха още по време на мача да произнесат присъдата си към жалката картина на терена.

Виковете "Оставка!" обаче бяха насочени не към временния селекционер Атанас Рибарски, а към ръководството на Българския футболен съюз, начело с президента Георги Иванов. Именно последният постави преди началото на кампанията ни в Лигата на нациите грандиозна цел - изкачване в по-горната Лига В. Сега, след днешния мач, тази задача изглежда не невъзможна, а като лоша шега. Защото Исландия ни показа нагледно къде ни е мястото - сред аутсайдерите в Европа, които са в най-долната Лига D.

И това твърдение не е плод на злонамерени или дребнави коментари, а жестоката реалност. При управлението на Георги Иванов националите, които се водят лицето на българския футбол, не демонстрираха никакъв прогрес. Напротив.

Днес отново се видя колко много отстъпваме от европейските отбори на средно ниво. И продължаваме да изоставаме. Мижавото раздвижване при победата над Люксембург беше максимумът, който Рибарски успя да извлече от играчите ни. Днес отстъпвахме по всички възможни показатели - липсваше ни агресия, губехме почти всички единоборства за топката, нямахме конкретна идея за игра, нямахме елементарна постройка в защита, нямахме лидери на терена, които да ни поведат. Няма и откъде да намерим, дори ако влязат в игра контузените в момента Кирил Десподов и Филип Кръстев.

А исландците просто показаха как да се играе прагматично като гост - 6 точни удара във вратата ни, 5 гола... Даже нашите играчи трябва да хвърлят шапки в небето, че резилът не бе по-голям, тъй като гостите на два пъти улучиха страничните стълбове на нашата врата.

За статистиката - хеттрик вкара нападателят на "Блекбърн" Андри Гудьонсен, син на легендата на исландския футбол Ейдур Гудьонсен, веднъж се разписа Ори Оскарсон ("Реал Сосиедад"), а защитникът на руския "Оренбург" Емил Ценов си вкара автогол.

Разликата в класата на клубовете, в които играят футболистите на двата отбора е очевидна. На терена имаше само двама български национали, които играят в първенства от Топ 5 на Европа - капитанът Илия Груев ("Лийдс") и Лукас Петков ("Елверсберг"). И това е цялата ни класа.

В началото на октомври, когато записахме първата си загуба в историята от Исландия, си мислехме, че няма накъде повече. Е, има - второто ни поражение бе още по-унизително. Днес единствено домакинската загуба на Люксембург с 0:1 от Естония в другия мач от нашата група, ни позволи да не останем последни в класирането. Тимът на България е на трето място с 4 точки, докато Люксембург е с 3. Отборът на Исландия е лидер с 11 точки, докато естонците, на които ще гостуваме в понеделник, са с 9 точки.

Както и да завърши мачът ни в Талин е ясно, че трябва кардинална промяна във футбола ни. Но не с тези управници начело.

ОТЗИВИ

На и.д. селекционер на България Атанас Рибарски не му беше до приказки, но все пак каза: "Тежко поражение. Можем само да се извиним на привържениците. Необяснимо. Допуснахме гол от дузпа, след това миг невнимание, после стана много трудно. Второто полувреме имахме желание да се върнем в мача, но не е това обликът, който трябва да има отборът. На много места губихме лесно единоборствата и топката. Много непредизвикани грешки. Необяснимо позициониране в наказателното поле при почти всяка атака на фланга и това доведе до този разгромен резултат. Падна моралът на футболистите, не трябва да се случва на такова ниво, особено в националния отбор. Не мога да имам претенции от желанието, обременението идва след втория гол, развалихме ориентацията си през второто полувреме, владеехме топката безцелно. Пътят е дълъг, явно няма да стане от днес за утре. Националният отбор се гради с години и е плод на труда на клубовете и създаването на футболисти. Тимът на Исландия е граден 10-12 години, имат играчи в топ 5 първенствата, превъзхождат ни с много. Единственото позитивно в днешния ден е влизането на Лазаров и Панков. Надали съм съдник или човекът, който ще каже докъде е капацитетът. Трябва да се направи план, който е дългосрочен. Мисля, че отборът трябва да бъде балансиран между по-опитни и по-млади момчета. Пътят е много дълъг."

Треньорът на исландците Арнар Гунлаугсон обяснимо беше доволен и на практика обясни разликата между двата отбора: "Имаме футболисти, които играят на топ ниво в клубовете си и имат висока увереност. Имахме възможности да вкараме голове. Не беше лесно, но имахме самочувствие да играем по един и същи начин до самия край. Работихме доста върху някои аспекти в защитата, за да сме компактни. Искахме да направим живота труден за играчите на България тази вечер и сме доволни от играта. Бяхме готови за тази голяма вечер. Бяхме разучили играта на България срещу Люксембург."

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, СЕЗОН 2026/27

ЛИГА А

Група 2: Нидерландия - Гърция 7:0 (Съмървил 7, Райндерс 12, 18, 33, Тимбер 40, 59, Мален 61), Сърбия - Германия 1:3 (Бабич 56; Бабич 3-авт, Вирц 14, Груда 50). Води Нидерландия с 11 т., пред Гърция (8), Германия (8) и Сърбия (0).

ЛИГА В

Група 1: Шотландия - Северна Македония 2:1 (Макгин 54, 74-д; Растодер 57), Словения - Швейцария 0:0. Води Швейцария с 13 т., пред Словения (8), Шотландия (7) и Северна Македония (0).

ЛИГА С

Група 3: Молдова - Казахстан 2:1 (Попеску 39, 77; Чесноков 51), Словакия - Фарьорски о-ви 2:2 (Прекоп 17, Хараслин 74; Давидсен 30-д, Самуелсен 47). Води Словакия с 11 т., пред Молдова (7), Фарьорски о-ви (5) и Казахстан (2).

Група 4: България - Исландия 0:5 (Гудьонсен 17-д, 68, 79, Оскарсон 21, Ценов 52-авт), Люксембург - Естония 0:1 (Паскочи 42). Води Исландия с 11 т., пред Естония (9), България (4) и Люксембург (3).

ЛИГА D

Група 1: Андора - Гибралтар 2:0 (Лопес 24, Убах 35). Води Малта със 7 т., пред Андора (4) и Гибралтар (2).

Група 2: Лихтенщайн - Азербайджан 0:1 (Емрели 26). Води Азербайджан с 8 т., пред Литва (4) и Лихтенщайн (1).