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БФС ще търси нискобюджетен нов селекционер

Двама от националите отпаднаха за гостуването срещу Люксембург

Днес, 13:55
Вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев даде да се разбере, че не трябва да се очакват чудеса от националния отбор, след като в него има само двама футболисти от Топ 5 първенствата в Европа.
БГНЕС
Вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев даде да се разбере, че не трябва да се очакват чудеса от националния отбор, след като в него има само двама футболисти от Топ 5 първенствата в Европа.

Следващият селекционер на националния отбор по футбол на България няма да е гръмко име, а специалист, който е да не е с големи финансови изисквания. Това призна пред "Спортал" вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев.

"Не искам да влизам в детайли с имена. Водят се преговори в момента с редица треньори. Когато имаме нещо конкретно, тогава бихме могли да коментираме. Все пак той трябва да е и треньор, който да ни е по джоба, както се казва. Защото разполагаме с ограничен бюджет. Трябва да е нещо по нашата черга", каза Фурнаджиев. Сред вариантите е бившият бразилски национал Силвиньо, който класира Албания на Евро 2024.

Фурнаджиев заяви също, че в момента не бива да има свръхочаквания към националите. "На националния отбор му е нужен гръбнак от петима футболисти, които играят в топ 5 първенствата на Европа и са титуляри в своите отбори. В момента имаме Илия Груев и Лукас Петков - това са футболисти, изградени извън България. Когато даден футболист облече националната фланелка, той трябва да дава максимума от себе си на терена. Така може да се компенсира липсата на класа", каза той. Въпреки очертаната от него семпла действителност, президентът на БФС Георги Иванов бе поставил като цел изкачване в по-горна дивизия пред националния тим преди началото на участието в Лига С на турнира Лига на нациите. След първите три мача обаче България записа равенство и две загуби, като е на последно място в групата с 1 точка.

В опит да се търси изход от кризата, от футболната централа стартираха проекта "Академия БФС", но Фурнаджиев призна, че резултати се очакват най-рано след 5-6 години. Също така се обмисля увеличаване на задължителния брой български футболисти, които да започват като титуляри в Първа лига.

Сега пред националния отбор предстои гостуване срещу Люксембург във вторник. То ще бъде пропуснато от левия бек Димитър Велковски и крилото Лукас Петков, които са с по два жълти картона и ще бъдат наказани за този мач. Така проблемите в националния тим се увеличиха още повече, след като заради травми не играят капитанът Кирил Десподов, Ивайло Чочев, Филип Кръстев, а защитникът Теодор Иванов се контузи по време на домакинството срещу Люксембург.

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БФС, мъжки национален отбор, Атанас Фурнаджиев

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